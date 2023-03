Ci sono sconti... e SCONTI. Impossibile resistere alla tentazione quando si ha la possibilità di risparmiare ben 400€ sul notebook da gaming HP Victus con NVIDIA GeForce RTX 3050 e display FHD con frequenza d'aggiornamento a 144Hz. Il prezzo? Solo 799,99€, ed è tutto merito delle Offerte di Primavera Amazon. A tal proposito, ti ricordo che la promo sarà attiva fino alle 23:59 del 29 marzo.

HP Victus 16 con GeForce RTX 3050: -400€ con le Offerte di Primavera Amazon

L'HP Victus 15,6" vanta un design accattivante nel suo essere minimal e curato nei minimi dettagli. Non ti aspettare tutti quei fronzoli strani e quei giochi di luci che si vedono su altre macchine di questo tipo. Alla lungo potrebbero stancare, e di questo HP ne è certamente al corrente. E il fatto che il suo look sia di questo tipo è un vantaggio non indifferente: lo puoi portare con te ovunque, perché è adatto a qualsiasi tipo di situazione. È l'ideale per tutto, per ogni attività e/o lavoro.

La punta di diamante, però, è la sua natura da notebook da gaming. Ti segnalo quindi le specs più interessanti, quelle che non lasciano indifferenti: display IPS FHD da 15,6" 144Hz con antiriflesso, sistema audio realizzato da Bang & Olufsen, RAM da 16GB DDR4-SDRAM (3200MHz) , archiviazione su SSD da 512GB, Wi-Fi 6, processore AMD Ryzen 5 (max 4.2 GHz) e - infine - scheda grafica dedicata NVIDIA GeForce RTX 3050 con 4GB.

Penso che il quadro a questo punto sia abbastanza chiaro: a soli 799,99€ - grazie al super sconto Amazon di 400€ (-33%) - ci si porta a casa una potenza straordinaria in formato notebook. Potrai giocare a tutti i titoli che vorrai, anche quelli notoriamente più "pesanti". Anche il gettonatissimo Hogwarts Legacy gira una favola, e vuol dire tanto.

L'HP Victus 16" - con Windows 11 - è un notebook completo, perfetto per il gaming ma anche per tutto il resto (produttività, intrattenimento e così via). Ricorda però che lo sconto di 400€ sarà attivo fino alle 23:59 del 29 marzo, allo scoccare della mezzanotte - infatti - ci toccherà salute le Offerte di Primavera Amazon.

