HP Victus 15 con i5, 16GB RAM, SSD 512GB e Nvidia RTX 4050: per veri GAMER

Hai messo da parte qualche soldo per acquistare un computer portatile da gaming che ti permetta di giocare anche ai titoli più recenti senza sacrifici? Allora dai un'occhiata a questa promozione spettacolare. Se vai subito su Amazon puoi mettere nel tuo carrello HP Victus 15 a soli 699,99 euro, invece che 749,99 euro.

C'è dunque uno sconto del 7% sull'ultimo prezzo più basso che taglia il costo notevolmente e lo porta al minimo storico. È chiaro che a una cifra così bassa non puoi perdere tempo. Tra l'altro se preferisci puoi anche acquistare subito e pagare in comode rate da 58,34 euro al mese per 12 mesi senza interessi, per i clienti Prime. Se non sei inscritto al servizio fallo subito cliccando qui.

HP Victus 15 a questa cifra non ha rivali

Sicuramente per il prezzo con cui puoi portarti a casa oggi il notebook da gaming HP Victus 15 è da prendere al volo, senza pensarci un secondo di più. Grazie al suo potente processore Intel Core i5 12450H con boost che arriva a 4,4 Ghz e la bellezza i 16 GB di RAM, offre prestazioni pazzesche.

Monta un SSD da 512 GB che velocizza l'accensione e che ti permette di archiviare tantissimi file senza problemi. E poi gode della scheda grafica Nvidia Geforce RTX 4050 da 6 GB per poter giocare anche ai titoli più recenti con risoluzioni alte. Ha un display da 15,6 pollici molto sottile a bassa emissione di luce blu con refresh rate da 144 Hz e una tastiera retroilluminata con tastierino numerico. Mentre come sistema operativo troverai Windows 11 Home.

Insomma una vera forza della natura che oggi puoi avere a molto men del suo prezzo. Quindi prima che sia tardi vai su Amazon e acquista il tuo HP Victus 15 a soli 699,99 euro, invece che 749,99 euro. Se concludi l'ordine ora lo riceverai a casa tua domani senza costi in aggiunta, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo adesso cliccando qui.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.