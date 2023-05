HP: stampanti bloccate dall'ultimo firmware

Da qualche settimana a questa parte, HP è stata presa di mira per l'insorgenza di un fastidioso e invalidante problema relativo alle sue stampanti. Il produttore statunitense ha infatti distribuito un nuovo firmware che va a bloccare completamente il funzionamento di alcune stampanti OfficeJet.

HP: l'ultimo aggiornamento blocca le stampanti OfficeJet

Stando a quanto emerso, la problematica coinvolge gli utenti di vari paesi, per la precisione: Stati Uniti, Regno Unito, Nuova Zelanda, Francia, Polonia, Olanda, Germania). Le stampanti interessante sono quelle delle seguenti serie: 902x, tra cui OfficeJet Pro 9022e, OfficeJet Pro 9025e, OfficeJet Pro 9020e All-in-One e OfficeJet Pro 9025e All-in-One.

Il nuovo firmware è stato scaricato e installato in modo automatico dalle stampanti, ma è evidente che qualcosa non è andato per il verso giusto. Gli utenti si sono ritrovati sullo schermo della stampante un avviso con codice di errore 83C0000B. Considerando il fatto che il ripristino alle condizioni di fabbrica - pratica che potrebbe permettere di ovviare al problema - richiede l'uso del touch screen, la cosa non è facilmente risolvibile.

HP ha promesso che provvederà a rilasciare un fix per il problema che interessa un “numero limitato di stampanti OfficeJet 9020e“, ma alcuni utenti hanno fatto notare che non è possibile installare un nuovo firmware considerando le condizioni di cui sopra.

Per chi ancora non avesse aggiornato la stampante, il suggerimento per evitare problemi al momento è quello di non connettere il dispositivo a Internet. Inoltre, se per la stampante bloccata vige ancora la garanzia si può chiedere al produttore il rimborso.