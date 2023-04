HP Smart Tank Plus 555: ENORME SCONTO su Amazon per la stampante multifunzione

Stampare direttamente da casa qualsiasi tipo di foglio, documento, fare fotocopie, scannerizzare, e tutto ciò che riguarda questo tipo di mansioni, finalmente è diventata una comodità che possiamo permetterci, anche senza spendere un occhio della testa per un macchinario di buona fattura. La cosa è ancora più conveniente se a fare tutto ciò è un unico apparecchio, che potrete aggiudicarvi senza troppa fatica, e con un marchio blasonato alle sue spalle, come HP: infatti oggi è comparsa un'offerta davvero interessante per la HP Smart Tank Plus 555.

Se volete una stampante multifunzione in casa, sappiate che da oggi su Amazon potrete trovare in offerta la HP Smart Tank Plus 555 a soli 189,99€, con uno sconto del 29% sul totale e un risparmio di circa 80,00€ per voi.

HP Smart Tank Plus 555: qualità di casa

Come già detto si tratta di un prodotto in grado di regalarvi diversi tipi di servizio, dalla scansione alle fotocopie, oltre alla stampa ordinaria, e possiede dei serbatoi interni con sensori automatici dell'inchiostro. Chiaramente potrete utilizzarla sfruttando l'applicazione HP Smart ovunque vi troviate.

HP significa anche risparmio, e con la HP Smart Tank Plus 555 risparmierete sulle stampe di uso quotidiano fino a 12000 pagine in bianco e nero, o fino a 8000 pagine a colori con l'inchiostro originale HP incluso nella confezione. Questa stampante è realizzata con materiali e componenti elettronici riciclati ed è certificata EPEAT Silver: questo prodotto si attesta quindi come una scelta sostenibile attenta all'ambiente.

