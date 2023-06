HP Silent 280M: il mouse wireless ergonomico che costa poco

Vuoi un mouse che abbia un'impugnatura ergonomica e sia fluido spendendo il meno possibile? Allora dai un'occhiata a questa promozione eccezionale che trovi solo su Amazon. Se fai veloce puoi mettere nel tuo carrello HP Silent 280M a soli 19,98 euro, invece che 23,99 euro.

Questo è già di per sé un mouse molto economico, ma con questo ulteriore ribasso del 17% è da prendere a occhi chiusi. Grazie al suo design confortevole potrai lavorarci per tutto il giorno senza sentire la fatica. Scorre perfettamente anche senza tappetino e ha dei tasti precisi e silenziosi.

HP Silent 280M: basso costo, alta qualità

Nonostante il prezzo sia davvero molto basso il mouse HP Silent 280M è un prodotto di qualità, garantito da un brand leader nel settore ormai da molti anni. Il suo design, sagomato sulla parte dove appoggi il pollice, ti permette di avere una postura migliore e quindi sentirai molto meno la fatica.

Il sensore ottico è molto sensibile e ti permette di scorrere in modo fluido su qualsiasi superficie senza problemi. I tasti sono silenziosi e ha una pratica rotella per scorrere le pagine. Incluso troverai il suo ricevitore che ti consente di collegarlo a qualsiasi PC o portatile in modalità wireless. E ha una batteria in grado i durare per 18 mesi prima di scaricarsi.

Approfitta anche tu di questa fantastica occasione. Sii rapido però perché le unità disponibili a questo prezzo vanno via via esaurendosi. Quindi fiondati su Amazon e acquista il tuo HP Silent 280M a soli 19,98 euro, invece che 23,99 euro. Se completi l'ordine adesso lo riceverai a casa tua già domani senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo ora cliccando qui.

