HP ProBook da 14" con Intel i7, SSD da 512GB a MENO di 700€

Voglio subito dirti che questa offerta è una di quelle che spariranno presto. Per cui se vuoi un portatile dalle ottime prestazioni a un prezzo decisamente vantaggioso approfitta di questa opportunità. Vai subito su eBay e aggiungi al tuo carrello il Notebook HP ProBook 440 G8 a soli 699,90 euro, invece che 1.207,90 euro.

Non c'è nessun errore, è proprio come vedi. Grazie a questo sconto del 42% oggi puoi risparmiare ben 508 euro sul totale. Ovviamente è inutile dire che se non fai veloce, a breve non rimarranno più unità disponibili.

HP ProBook 440 G8: a un prezzo così è da prendere adesso

Il Notebook HP ProBook 440 G8 ha un design sottile e leggero. Pesa solo 1,38 grammi e ha uno schermo da 14 pollici con una tastiera compatta e un touch pad molto fluido e sensibile. Ovviamente a rendere questo portatile sicuramente la scelta ideale è il super processore Intel Core i7 di 11a generazione.

A supporto poi ci sono ben 8 GB di RAM e un SSD da 512 GB che rendono il tutto velocissimo. Sia l'accensione che i programmi e i giochi che userai ti daranno una soddisfazione esagerata. E monta la scheda grafica Intel Iris Xe con uscita HDMI e risoluzione a 720p. Viene fornito con Windows 11 Pro già installato e quindi pronto all'uso.

Questa è un'occasione più unica che rara ma devi fare presto perché le unità disponibili a questo prezzo sono poche. Quindi prima che spariscano del tutto, vai su eBay e acquista il tuo HP ProBook 440 G8 a soli 699,90 euro, invece che 1.207,90 euro. Se completi l'ordine adesso lo riceverai a casa tua entro una settimana senza costi aggiuntivi.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento al trattamento dei dati per attività di marketing. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.