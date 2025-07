HP OmniBook X: 14 pollici, Snapdragon X Elite e Windows 11 (-170€)

Oggi abbiamo deciso di segnalarti questa promozione che ti permette di avere un notebook eccellente a un prezzo notevolmente più basso. Stiamo parlando di HP OmniBook X da 14 pollici che ora su Amazon puoi avere a soli 679,99 euro, invece che 849,99 euro.

Siamo quindi di fronte a uno sconto del 20% che ti permette di risparmiare la bellezza di 170 euro sul totale. Inoltre questa offerta ti dà la possibilità di acquistare subito e pagare in comode rate da 56,67 euro al mese per 12 mesi senza interessi. È un'esclusiva per i clienti Prime quindi se non sei ancora inscritto al servizio fallo subito cliccando qui.

HP OmniBook X: qualità Premium e prezzo mini

Le performance del notebook HP OmniBook X non si discutono ed ecco perché a questa cifra è da prendere al volo. Questo computer portatile si presenta con un display touch da 14 pollici e risoluzione 2,2K a 2240x 1440 p. Ha una fotocamera IR da 5 MP integrata con riduzione del rumore in tempo reale.

Monta il potente processore Snapdragon X Elite sostenuto da 16 GB di RAM LPDDR5x e il sistema operativo Windows 11 Home. Ed è dotato inoltre di un SSD PCIe NVMe M.2 da 512 GB. Ha una tastiera compatta con tasti ultra sensibili e silenziosi è un touch pad integrato fluido. Potrai avvalerti della velocissima WiFi 7 per navigare velocemente su Internet e della tecnologia Bluetooth 5.4 per connettere dispositivi senza latenza. Ha un audio migliorato è una super batteria in grado di durare per 26 ore.

Non perdere tempo perché le offerte del Prime Day scadranno tra poche ore. Dunque prima che sia tardi vai su Amazon e acquista il tuo HP OmniBook X da 14 a soli 679,99 euro, invece che 849,99 euro. Ti ricordo che, come per ogni promozione, se sei iscritto ai servizi Prime lo riceverai a casa tua in pochi giorni e senza costi aggiuntivi. Se non sei ancora abbonato fallo subito cliccando qui.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.