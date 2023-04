Cos'è un All-in-One? Basta una semplice traduzione in italiano per capire quale sia la natura di un dispositivo appartenente a questa categoria. Un AiO è un computer completo, anche se all'apparenza sembra "solo" un monitor. Tutto il necessario (oltre al display, ovviamente) è sulla parte posteriore, ben nascosta dalla scocca. Come nel caso di questo HP 27-cb1002sl con Intel Core i3 di 12ª generazione oggi scontato di 200€ su Amazon.

L'All-in-One di HP con Windows 11 in queste ore ti costa 699,99€, spedizione Prime inclusa. Puoi pagare anche a rate, con finanziamento Cofidis.

Con l'AiO di HP hai già tutto quello che ti serve, anche tastiera e mouse

Se si parla di Windows, c'è molto più scelta di All-in-One. È una ovvietà, certo, perché in casa Apple si può solo optare per un iMac o l'altro, a seconda della generazione. Avere più scelta è certamente un vantaggio, perché si ha la possibilità di risparmiare senza però scendere a compromessi.

L'HP 27-cb1002sl è un computer dal design elegante, moderno e curato nei minimi particolari. Il display è un IPS da 27 pollici con risoluzione Full HD (1920 x 1080 pixel). Le cornici sono ridotte al minimo, e in basso trovi una griglia necessaria per fare spazio al sistema di altoparlanti. Il supporto è in alluminio, dalle forme moderne. La scocca posteriore è invece in plastica dura e resistente, caratterizzata da un pattern ruvido che dona quel tocco in più che di certo non guasta.

Il colore dominante è il nero e, di conseguenza, nere sono anche le plastiche di mouse e tastiera (entrambe le periferiche sono cablate).

Per quanto riguarda invece le prestazioni, il processore è un Intel Core i3 di 12ª generazione (1215U), ben supportato da 8GB di RAM DDR4, 512GB di archiviazione SSD e scheda grafica integrata Intel 730 UHD.

Sul retro, infine, trovi tre porte USB di tipo A, una porta HDMI (nel caso tu voglia collegare un secondo monitor) e la porta Ethernet per Internet. Ovviamente, hai l'alternativa Wi-Fi.

