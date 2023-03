HP Envy 6020e: su Amazon in OFFERTA BOMBA la stampante multifunzione

Se vi ricordate i tempi in cui per stampare qualsiasi tipo di foglio, documento, fare fotocopie, scannerizzare, e tutto ciò che riguarda questo tipo di mansioni, dovevamo per forza di cose recarci in un posto specializzato o adibito, sapete già quanto possa essere comodo ora in tutte le case avere a disposizione dei macchinari perfettamente in grado di svolgere tutti questi compiti. cosa ancora più conveniente se si tratta di in un unico pezzo, e soprattutto che non vi faccia sborsare un patrimonio per ottenerlo. Se pensiamo a una stampante, è praticamente impossibile non vi venga in mente la HP, che con i suoi prodotti si è guadagnata fama assoluta, prodotti come anche la stampante multifunzione Envy 6020e.

Se volete un apparecchio del genere a casa, sappiate che da oggi su Amazon potrete trovare in offerta la stampante multifunzione HP Envy 6020e a soli 80,80€, con uno sconto del 33% sul totale e un risparmio di circa 40,00€ per voi.

HP Envy 6020e: ciò di cui avevate bisogno

HP è da sempre una garanzia nel campo delle stampanti, e questa in particolare possiede moltissime funzioni che vi torneranno utili, anche chiaramente smart: Wi-Fi Dual Band, Wi-Fi Direct, HP Smart App, AirPrint, USB 2.0, Formato A4, Fax. Stampa in fronte/retro automatico, stampa senza bordi, compatibilità con le cartucce originali HP 305 Nero, HP 305 Tricromia, HP 305XL Nero, HP 305XL Tricromia.

Non è disponibile tuttavia un collegamento Ethernet, e il cavo USB non è incluso. Con l'acquisto di HP Envy 6020e avrete dalla vostra anche 9 mesi di instant Ink, se effettuerete l'operazione entro il 30 aprile 2023.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.