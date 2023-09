HP EliteDesk: mini PC con i5 a 112€, il ricondizionato eBay è WOW

Quella che ti sto per segnalare è una promozione da "dito più veloce". Se non fai presto rischi di perdertela perché le unità sono poche e le richieste altissime. Dunque prima che sia tardi vai su eBay e aggiungi al tuo carrello il mini PC HP EliteDesk a soli 112,41 euro, applicando il codice promozionale SETTEMBRE2023 al momento del pagamento.

Inutile dire che a questo prezzo è davvero un affare da non perdere. Questo è un piccolo computer potentissimo che ti darà grandissime soddisfazioni. È un prodotto ricondizionato garantito per 12 mesi e se non ti soddisfa potrai restituirlo in modo gratuito nei primi 30 giorni.

HP EliteDesk: mini PC bestiale a un prezzo ridicolo

I prodotti ricondizionati sono praticamente identici a quelli nuovi e funzionano perfettamente. Inoltre questo è garantito per un anno intero e quindi se non dovesse funzionare come deve avrai l'assistenza gratuita. Grazie alle sue dimensioni compatte dello puoi portare dietro dove vuoi. Inoltre ha installato Windows 10 Pro con licenza originale.

Monta il potente processore Intel Core i5 6400T e una scheda video integrata Intel HD Graphics 530. Possiede ben 8 GB di RAM DDR4 e un SSD da 240 GB. È dotato di ingressi DisplayPort, VGA, LAN, USB Type-C e standard, cuffie e microfono.

A un prezzo così basso non puoi davvero trovare di meglio, ma devi fare in fretta perché ovviamente lo vorranno tutti e le unità disponibili spariranno in poco tempo. Quindi prima che sia tardi vai su eBay e acquista il tuo mini PC HP EliteDesk a soli 112,41 euro, applicando il codice promozionale SETTEMBRE2023 al momento del pagamento. Se completi l'ordine adesso lo riceverai a casa tua entro pochi giorni senza costi aggiuntivi.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.