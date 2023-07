HP Device as a Service: nuove soluzioni per un mondo a prova di futuro

Se il software è spesso visto come un’opportunità, l’hardware è in alcuni casi percepito come una complessità. Si tratta infatti di un asset fisico fondamentale, ma la cui gestione può comportare diversi ostacoli. Difficile è la selezione iniziale di un fornitore valido, così come complicato è prevedere guasti, interruzioni di servizio o la necessità di interventi (ancor più se urgenti) di manutenzione. HP, da sempre a stretto contatto con il mondo delle aziende, ha introdotto sul mercato una soluzione che trasforma l’asset fisico in un servizio e offre così un’essenziale flessibilità – che per le aziende diventa immediatamente valore aggiunto.

HP Device as a Service (DaaS) è esattamente questo: un nuovo modello di business da una parte, un nuovo modo di intendere l'hardware dall'altra. In termini generali si tratta di una reinterpretazione della fornitura con un'ottica maggiormente aderente alle necessità odierne, in grado di offrire alle aziende esattamente ciò di cui hanno bisogno all'interno di un contesto di profonda trasformazione.

Un nuovo contesto

HP DaaS nasce come risposta ad un mutamento profondo dell’orizzonte lavorativo. Indicare la pandemia come causa unica di questa evoluzione sarebbe superficiale e riduttivo, ma inevitabilmente è scattata nel 2020 la scintilla determinante che ha avviato una trasformazione che ha portato il lavoro ibrido a diventare realtà, la collaborazione da remoto a diventare elemento organico e gli uffici a ripensare al proprio ruolo ed alla propria organizzazione.

I dispositivi personali, come PC e stampanti, hanno ritrovato centralità nel contesto di una collaborazione più flessibile, dove ogni postazione deve potersi adattare all’utente che ne fa uso e l’organizzazione degli spazi, del comparto IT e del personale possono lavorare in totale sintonia rispetto a tempi e spostamenti più fluidi e sempre meno definiti. Il cloud è al centro della collaboration e dell’operatività, questo implica di conseguenza un nuovo ecosistema che mette in relazione hardware, software, servizi e contenuti.

Questa evoluzione, inoltre, richiede un nuovo modo di concepire sia l’hardware che la cyber-security, con tutta una serie di nuove importanti sfide per il comparto IT aziendale: dalla gestione delle postazioni remote al subordinamento di app e servizi rispetto alle policy aziendali, dalla protezione delle proprietà intellettuali alla tutela della privacy, passando per la gestione dei picchi di utilizzo delle reti e garantendo sempre massima flessibilità ad ogni singola unità professionale contemplata.

Gli ambiti di adozione sono molteplici poiché il nuovo modello risponde a quella che è una esigenza comune, diffusa, nel contesto di una trasformazione che è sia lavorativa sia inerente a profondi cambiamenti sociali.

HP, l'hardware è un servizio

HP Device as a Service (DaaS) “trasforma” la vendita di sistemi hardware nell’erogazione di un servizio a tutto tondo. All’hardware ed a molti aspetti a supporto del comparto IT, infatti, ci pensa semplicemente HP: fornisce i prodotti ideali per ogni funzione aziendale, garantisce massima assistenza, mette a disposizione il tutto all’interno di piani di pagamento precisi e tali da poter rimodulare continuamente le necessità emergenti.

Trasformare l’hardware in un servizio significa non dover più acquistare un’ampia dotazione di PC, server, laptop e terminali di vario tipo giocando sulla libertà che la soluzione DaaS consente. Per capire meglio cosa significhi questo approccio alla propria dotazione IT è necessario analizzarne singoli aspetti utili a disegnare a tutto tondo quella che è una realtà completamente nuova rispetto ai modelli tradizionali.

Assistenza

La criticità maggiore da affrontare in ambito IT è quella degli improvvisi guasti che possono portare ad un’interruzione delle attività. Un server che si ferma, una postazione fissa che non si avvia, un laptop che cade e si rompe: qualunque sia l’evento fortuito che dà origine al problema, il danno più importante non è tanto nell’hardware guasto, quanto nell’impossibilità di proseguire con i lavori, interrompendo la regolare operatività.

Un servizio di assistenza incluso nel contratto di fornitura dell’hardware, invece, ha un valore intrinseco altissimo: con HP DaaS è garantito un intervento nel giro di 24 ore, riparando o sostituendo la macchina per permettere un immediato ripristino del lavoro.

Continuità operativa

Un servizio di assistenza di questo livello ha un'origine, una motivazione ed una conseguenza evidenti: la possibilità di non dover interrompere i flussi di lavoro, sprecando l’altissimo valore del tempo. Quando una postazione si ferma, infatti, ci si trova a dover interrompere il proprio lavoro e prevedere lo spostamento su un’altra postazione (sempre che sia fisicamente disponibile), implicando tempistiche incompatibili con la frenesia delle operazioni di ogni giorno. Il valore di un modello DaaS come quello offerto da HP mette invece sul piatto una garanzia nuova: i lavori non dovranno fermarsi perché un intervento immediato riporterà in ogni caso l'operatore a regime mentre HP potrà occuparsi della risoluzione del problema.

Prevedibilità

Il metodo di garanzia incluso nel servizio DaaS di HP permette di intervenire in termini predittivi per anticipare possibili problemi ed evitare così a priori possibili problematicità: "Gli analytics basati su IA forniscono informazioni approfondite su dispositivi, applicazioni e utilizzo per trarre il massimo vantaggio dall'investimento IT. Sia che scegliate di gestire i dispositivi autonomamente o di affidarvi a HP, potrete monitorare lo stato di integrità e le prestazioni di dispositivi per vari produttori e piattaforme".

Scegliere un modello DaaS implica la possibilità di avere un costo prevedibile, fisso, continuativo.

Svincolo della liquidità

La prevedibilità del costo e l’assenza di un investimento iniziale consentono di sbloccare un valore ulteriore: la liquidità. Non occorre infatti più investire grossi budget iniziali, poiché il costo è spalmato nel tempo (aspetto particolarmente importante per le aziende in fase di avvio); non occorre inoltre attribuire a bilancio un valore a rischio: se dovessero incorrere problemi, la risoluzione è già inclusa nell’investimento e non saranno necessari interventi extra. Tutta la liquidità che si sarebbe dovuta immobilizzare per acquisti, investimenti e problemi da risolvere, insomma, è invece libera e disponibile, consentendo flussi di cassa molto più liberi.

Flessibilità

Quando un’azienda investe in capitale IT, lo fa in base alle necessità del momento ed agli standard disponibili sul mercato. Con il passare del tempo, però, evolvono sia le esigenze dell’azienda, sia gli standard tecnologici di riferimento.

La libertà del modello DaaS è nella flessibilità che consente di rimodulare le proprie strumentazioni sulla base delle effettive necessità, avendo sempre mano libera sull’intera dotazione hardware. I costi possono dunque seguire la crescita con scelte ponderate e continuative, calibrate sullo stato dei fatti, stagione dopo stagione.

Specialisti IT focalizzati

“L’outsourcing di attività manuali e quotidiane quali configurazione, deployment e riparazione consente all’IT di concentrarsi su attività strategiche e creative che hanno il potenziale di far crescere l’azienda“: HP valuta nel 68% la quota di responsabili IT preoccupata per la scelta delle tecnologie nel post-pandemia, all’interno di un mondo del lavoro che cambia e nel quale occorre orientare al meglio gli investimenti per rispondere a necessità spesso poco prevedibili.

Personale on-demand

Solo hardware? Non esattamente. Affidare in outsourcing il proprio IT significa anche avere a disposizione qualcosa di ulteriore: “Un fornitore di servizi può garantirvi il personale qualificato di cui siete alla ricerca per far fronte a esigenze improvvise e inaspettate, come la copertura di dimissioni o congedi d’emergenza, o a esigenze persistenti, come il rafforzamento del personale al fine di evitare un sovraccarico di lavoro sui dipendenti“. Gli esperti HP possono inoltre offrire consulenze mirate per definire la “roadmap IT” dell’azienda, identificando le principali vulnerabilità e potendo così avere una macchina operativa sempre alla massima efficienza.

Pre-Provisioning

Un’impresa che cresce è un’impresa che avrà un numero sempre maggiore di persone operative sulla mission aziendale, ma per le quali è prevista una fase iniziale di inserimento, caratterizzata da ambientamento, comprensione delle dinamiche organizzative e capacità di adottare gli strumenti in uso. Grazie ai servizi di pre-provisioning è possibile abbattere questi tempi grazie a PC preimpostati con software adeguati e tutto quanto necessario per una postazione immediatamente confacente alle necessità dell’operatore. La nuova risorsa si troverà quindi immediatamente accolta, con le dotazioni tecnologiche ideali per trasformarsi immediatamente in risorsa.

Sostenibilità

Il modello DaaS semplifica anche l’intera gestione del ciclo di vita del device e garantisce che ogni dispositivo, a fine uso, possa essere dismesso da parte del cliente in modo sicuro e sostenibile, con un’eliminazione completa dei dati e successive procedure conformi alle normative in essere. Semplicemente, si cambia hardware e non ci si pensa più.

Sicurezza

Ogni dispositivo endpoint, come PC e stampanti, è parte di un organismo IT complesso, variegato e prezioso, ma al tempo stesso ogni endpoint è potenzialmente un punto debole per quanto riguarda la sicurezza informatica. Poter garantire ad ogni postazione il massimo della sicurezza significa proteggere il device e le relative informazioni, l’operatività e la continuità dei lavori, anche al di fuori del perimetro di ufficio tradizionale. HP DaaS opera anche a questo fondamentale livello: “Realizzate una prima linea di difesa ottimale con le funzionalità di sicurezza multilivello integrate nei dispositivi HP, insights sulla sicurezza e strumenti di monitoraggio aggiuntivo“.

Le policy di controllo e gestione del rischio sono fondamentali per isolare eventuali problematicità ed evitare escalation che possano mettere in pericolo contenuti, proprietà intellettuali e valori propri dell’azienda.

HP DaaS+ Hybrid

C’è stato un tempo in cui il lavoro da remoto era visto come una modalità occasionale. Quando tale anacronistica percezione stava già per cambiare, la pandemia ha accelerato i tempi della trasformazione ed ha imposto la rivoluzione del lavoro ibrido come nuovo grande paradigma.

Mentre ogni azienda ne sta esplorando le opportunità, HP ha già predisposto tutto quel che serve per poter mettere a terra questo potenziale: HP DaaS+ Hybrid amplia il concetto di DaaS immaginando anche tutta quella che è l'operatività da remoto, i canali di collegamento, la sicurezza delle interazioni, la protezione degli endpoint in uso esternamente all’organizzazione.

L'era della trasformazione digitale è ormai all’apice e le dinamiche lavorative sono destinate a continuare a evolversi. Per i team IT è difficile dedicarsi alle tante attività rese necessarie da questa trasformazione, che vanno ad aggiungersi al carico di lavoro quotidiano. Ma il modello di lavoro ibrido ha esigenze improrogabili, come la mitigazione dei rischi per la cybersicurezza. La soluzione DaaS+ Hybrid è stata progettata per aiutare i responsabili IT aziendali a supportare una forza lavoro distribuita in modo più sicuro ed efficiente.

Ancora una volta, insomma, il modello è pensato per consentire all'azienda di avere un team IT numericamente proporzionato alle esigenze "core" ed efficientemente focalizzato su quello che è il lavoro quotidiano.

