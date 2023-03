HP Chromebook 14a in sconto del 40% con le Offerte di Primavera Amazon

Le Offerte di Primavera Amazon accendono i riflettori sul Chromebook 14a di HP. Nonostante sia già uno dei migliori Chromebook per rapporto qualità-prezzo, grazie all'ultima offerta di questa mattina il prezzo è davvero disarmante: 209,99 euro anziché 349,99 euro, per uno sconto del 40% che taglia il prezzo di 140 euro. Ma non è finita qui, perché puoi acquistarlo anche in cinque rate mensili a interessi zero.

HP Chromebook 14a in sconto del 40% su Amazon

Lo ripetiamo spesso, lo faremo anche oggi: i Chromebook non si giudicano dalla scheda tecnica, ma dall'esperienza d'uso. E questo HP Chromebook 14a fa della user experience uno dei suoi principali punti di forza, grazie a una fluidità che ritroviamo soltanto sui computer di fascia alta. La magia porta la firma di Chrome OS, il sistema operativo realizzato da Google cucito su misura sui Chromebook. HP poi ci mette del suo implementando un'ottima tastiera, pensata per chi scrive ore e ore al giorno col computer, insieme a un monitor con display da 14 pollici Full HD, un plus non trascurabile soprattutto per chi ama guardare film e serie TV al PC.

Per usufruire del pagamento rateale è sufficiente che ti colleghi alla pagina dedicata all'offerta, quindi scorri già fino a trovare la voce Pagamenti rateali e clicca sul riquadro Pagamenti mensili Amazon. Dopodiché puoi procedere con l'ordine aggiungendo al carrello il tuo nuovo Chromebook.

Se sei alla ricerca di un Chromebook dall'esperienza d'uso eccellente, con un display Full HD votato all'intrattenimento e dal rapporto qualità-prezzo inavvicinabile, tutto quello che devi fare è cogliere al volo l'ultima offerta di Amazon per risparmiare 140 euro sul prezzo di vendita consigliato al pubblico.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.