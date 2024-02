HP Chromebook 14a: CROLLA IL PREZZO del laptop DI ULTIMA GENERAZIONE

Se hai bisogno di un laptop adatto sia a lavoro che per l'intrattenimento quotidiano, abbiamo quello che fa per te! Si tratta dell'HP Chromebook 14a, oggi disponibile su Amazon a soli 229 euro grazie ad uno sconto del 15%.

La spedizione è gratuita ed è possibile effettuare il pagamento anche in piccole e comode rate mensili con Cofidis al check-out. Una promozione così conveniente non capita tutti i giorni, approfittane il prima possibile!

HP Chromebook 14a: tutte le specifiche tecniche

L'HP Chromebook 14a è dotato di un processore Intel Celeron N4120, a basso consumo energetico con frequenza fino a 2,6 GHz, 4 MB di cache L2, Quad Core (4 core).

Con il sistema operativo ChromeOS, sviluppato da Google per rimanere veloce, efficace e sicuro, questo pc si aggiorna automaticamente, pertanto riceve ottimizzazioni di software e nuove funzionalità per la sicurezza che lo mantiene prestante nel tempo.

Dispone di 4GB LPDDR4 da 2400 mhz, integrata e non espandibile; per un avvio istantaneo il notebook è equipaggiato, in più, con un'unità di archiviazione SSD da 64GB eMMC.

Ha un display da 14" con diagonale da 35,6 cm, con risoluzione Full HD 1920 x 1080, e una tastiera colorazione nera opaca in contrasto con le linee argento naturale del case, formato Full Size, con corsa dei tasti da 1,5 mm per una digitazione confortevole e una produttività elevata.

L'autonomia è un altro punto di forza del laptot: ha una durata fino a 12 ore e 30 minuti, utile per lavorare in mobilità senza interruzioni, e grazie alla Ricarica Rapida (HP Fast Charge) si potrà caricare il 50% della batteria in soli 45 minuti.

