HP All-In-One 24 con Intel Core i3 e 512 GB SSD NVMe torna al MINIMO STORICO su Amazon

Il computer desktop HP All-in-One 24 è pensato per offrire prestazioni elevate e affidabilità a tutti quei professionisti che lavorano al PC e hanno bisogno di performance avanzate. Oggi è in offerta su Amazon a 499,99 euro, il suo minimo storico, grazie al 35% di sconto sul prezzo consigliato di 769,99 euro. In più è possibile anche pagarlo in 5 rate a interessi zero da 100 euro al mese. Ecco il link all'offerta.

HP All-in-One 24 in sconto del 35% su Amazon

Il modello All-in-One da 24 pollici di HP è un prodotto ideale per tutte le attività: dal guardare video a lavorare ai propri progetti, restando sempre connessi con amici e famiglia. Merito del processore Intel Core i3 di dodicesima generazione dalle ottime prestazioni, oltre che della tecnologia Bluetooth integrata.

Il processore Intel Core i3 1215U ha una frequenza fino a 4,1 GHz ed è affiancato da 8 GB di RAM da 3200 MHz di frequenza e un'unità SSD PCIe NVMe 2280 da 512 GB, con due slot di espansione M.2 per SSD e scheda WLAN.

A bordo troviamo il sistema operativo Windows 11 Home, ottimizzato per offrire un'esperienza di livello superiore con le suite di Microsoft. Ottimo anche il display da 24 pollici, con risoluzione Full HD, tecnologia IPS antiriflesso e Micro-Ede sui tre lati.

Per dilazionare il pagamento, una volta aggiunto l'articolo al carrello è sufficiente selezionare le 5 rate Amazon. In questo caso, l'importo di ciascuna rata è pari a 100 euro al mese.

HP All-in-One 24 è in offerta a 499,99 euro, il prezzo più basso di sempre. L'articolo è venduto e spedito da Amazon, questo significa che gli utenti Prime beneficiano delle spese di spedizione gratuite.

