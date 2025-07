Hotel e Wi-Fi: come evitare brutte sorprese con NordVPN

Collegarsi alla rete Wi-Fi dell'hotel è uno dei gesti più comuni - e sottovalutati - quando si viaggia. Dopo ore di spostamenti e itinerari, con il telefono quasi scarico e il piano dati agli sgoccioli, la tentazione di usare il Wi-Fi gratuito è fortissima.

Eppure, è proprio in quel momento che si rischia di più. Fortunatamente, una VPN come NordVPN può risolvere il problema in pochi secondi. E oggi è anche in offerta, con piani da 3,39€/mese grazie allo sconto del 72% sui pacchetti biennali.

Perché usare una VPN in hotel (e perché approfittare della promo NordVPN)

Le reti Wi-Fi degli hotel - proprio come quelle di aeroporti, stazioni e altri luoghi pubblici - sono spesso non protette. Questo significa che i dati che invii o ricevi possono essere facilmente intercettati da malintenzionati, senza che tu te ne accorga. Accedere al conto bancario, fare acquisti online o anche solo aprire un'email può diventare un rischio concreto.

NordVPN interviene esattamente qui: cripta tutta la tua connessione, rendendola illeggibile agli occhi esterni. Ma non si limita a questo. Grazie a Threat Protection Pro, blocca malware, tracciamenti, pop-up pubblicitari e siti sospetti. E con una velocità di navigazione tra le più alte del settore, puoi anche goderti film, serie e contenuti in streaming nel massimo della qualità, senza buffering né rallentamenti.

La promo attuale è tra le più convenienti: solo 3,39€ al mese per un abbonamento di due anni. Incluso c’è anche il diritto al rimborso entro 30 giorni. Un piccolo investimento per una grande tranquillità, soprattutto in viaggio: vai sul sito di NordVPN e inizia a proteggere la tua rete.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.