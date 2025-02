Hot Tub, l'applicazione per adulti arriva su iPhone anche in Europa

Hot Tub, un’applicazione che funge da browser per contenuti per adulti, ha fatto il suo debutto su iPhone in Europa, sebbene non sia disponibile sull'App Store ufficiale di Apple. La distribuzione dell'app è avvenuta tramite AltStore PAL, una piattaforma alternativa per il download di applicazioni iOS. Questo passaggio è stato possibile grazie al Digital Markets Act, una legislazione europea che consente agli utenti di installare applicazioni provenienti da fonti diverse dall’App Store ufficiale di Apple, ampliando così la loro libertà di scelta.

Nonostante questa innovazione, Apple ha espresso preoccupazioni riguardo alla sicurezza degli utenti, in particolare per quanto riguarda la protezione dei minori. L'azienda ha ribadito che, a causa della natura del contenuto di Hot Tub, non avrebbe mai autorizzato un'app simile all'interno del proprio App Store ufficiale, per motivi legati alla sicurezza e alla protezione della privacy. L’introduzione di quest'app su iPhone in Europa ha quindi aperto un dibattito sulla libertà di scelta degli utenti e sul ruolo delle piattaforme nella gestione dei contenuti disponibili.

Un passo significativo nell'ecosistema delle applicazioni

Il lancio di Hot Tub rappresenta un passo significativo nella ridefinizione dell’ecosistema delle app mobili, sfidando le regole tradizionali imposte da Apple e dando il via a nuove possibilità di distribuzione delle applicazioni. Tuttavia, questo sviluppo solleva anche questioni legate alla responsabilità delle piattaforme nel monitorare e garantire che i contenuti non siano dannosi, specialmente per gli utenti più giovani. La possibilità di scaricare app da fonti esterne potrebbe aprire a nuove opportunità, ma anche comportare rischi legati alla sicurezza.

In risposta alle critiche recenti, AltStore PAL ha annunciato un'iniziativa di beneficenza, promettendo di destinare tutti i ricavi ottenuti tramite Patreon nel mese di febbraio a sostegno di cause che supportano i lavoratori del sesso e la comunità LGBTQ+, un gesto che riflette le preoccupazioni per le politiche di Meta e le sue modifiche recentemente imposte. Questo segnale indica come la piattaforma voglia utilizzare la sua influenza per promuovere diritti sociali e sostenere gruppi spesso marginalizzati.