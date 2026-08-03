Hostinger Website Builder: crea il tuo sito a partire da 2,99€

Il Website Builder di Hostinger ti permette di creare il tuo sito web con un aspetto professionale anche con un budget limitato e senza competenze tecniche. Grazie agli sconti che arrivano fino al 79%, hai la possibilità di avere uno strumento di creazione visiva, un dominio gratuito e piani a partire da soli 2,99 euro al mese.

Nel dettaglio, Hostinger mette sul piatto un editor drag and drop intuitivo e veloce che ti darà modo di costruire il tuo sito web in pochi minuti anche con il supporto dell'intelligenza artificiale. L'ecosistema ti darà modo di accedere a oltre 300 template preimpostati, tutti curati dal punto di vista del design, ottimizzati per la visione da smartphone e pronti per essere personalizzati trascinando immagini, blocchi di testo e bottoni direttamente sullo schermo.

Il piano d'ingresso, denominato Website Builder Premium, crolla da 11,99 euro a soli 2,99 euro al mese. Questo livello include tutti gli elementi essenziali per dare vita a un sito vetrina, un blog personale o un portfolio fotografico. Se il tuo obiettivo invece è monetizzare vendendo prodotti fisici o servizi digitali, il salto al Website Builder Business è tanto consigliato quanto economico: ad appena 3,99 euro al mese (invece dei canonici 18,99 euro) sblocchai non solo le fondamentali funzionalità e-commerce, ma anche l'accesso a una suite di potenti strumenti AI in grado di aiutarti a generare testi accattivanti per i tuoi articoli e a snellire enormemente il carico di lavoro quotidiano.

Qualunque sia il piano che deciderai di sottoscrivere avrai incluso nel prezzo un dominio gratis e diversi altri vantaggi, inclusa la politica soddisfatti o rimborsati in 30 giorni che ti offre in pratica un mese di tempo per testare le funzionalità del servizio.

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