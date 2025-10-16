Hostinger: website builder AI per il tuo sito in sconto del 75%

Vuoi creare il tuo sito web professionale ma non sai da dove partire? Hostinger è la soluzione giusta, ideale sia per freelance che per aziende o e-commerce. Questo provider offre infatti un hosting con website builder dotato di AI: costruire un sito sarà un gioco da ragazzi.

Nelle prossime righe ti spieghiamo nel dettaglio quali sono le funzionalità di Hostinger, ma prima vogliamo dirti che in questo momento è attivo uno sconto fino al 75% con prezzi a partire da 2,99€ al mese. Detto ciò, andiamo alla scoperta del servizio in questione.

Sito web professionale in pochi clic: ci pensa Hostinger

Un tempo era necessario rivolgersi a programmatori per mettere online un sito web. Adesso, grazie a tool come Hostinger, non è più così. In sostanza, offre un website builder con funzioni di intelligenza artificiale integrate, ideali per trasformare le tue indicazioni e idee in un portale online.

In pratica, quello che devi fare è dare dei prompt all'assistente AI di Hostinger, che prontamente genererà pagine web, design, testi, immagini e persino ottimizzazione SEO del sito. Fatto questo, ti basterà trascinare i vari elementi nelle posizioni che preferisci, tramite l'editor drag-and-drop incluso nel piano.

Altri servizi presenti sono il dominio gratis, il certificato SSL, i backup automatici, la protezione DDoS e la migrazione gratuita in caso di trasferimento del sito (senza downtime). Il tutto, lo ribadiamo, al prezzo di partenza di 2,99€ per il piano Premium (grazie allo sconto del 75%).

Per approfittare della promozione attiva basta andare sul sito di Hostinger.

