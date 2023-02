Hostinger: soluzioni hosting con WordPress gestito in offerta

Scegliere il giusto hosting è essenziale per il corretto funzionamento di ogni sito web. Purtroppo, però, può capitare che alcuni provider di servizi hosting non offrano strumenti adeguati al prezzo con cui li vendono. Per questo motivo è consigliabile affidarsi a nomi conosciuti e affidabili. Un esempio è Hostinger: fondata nel 2004, è una tra le aziende leader del settore e offre una vasta gamma di soluzioni hosting complete per soddisfare tutte le esigenze degli utenti. Se stai pianificando di lanciare il tuo primo sito web, ora è il momento giusto per farlo: grazie alla promozione in corso, puoi risparmiare fino all'81% su tutti i piani.

Ecco perché Hostinger è tra i migliori provider

Grazie all'interfaccia di gestione semplice e intuitiva, la pubblicazione del tuo sito web su Hostinger è a portata di clic. L'offerta completa di soluzioni di hosting, studiate per soddisfare le esigenze degli utenti, consente di creare siti web veloci e di accelerare la crescita del tuo business. Per gli utenti di WordPress, la gestione diventa ancora più semplice: avvia il tuo sito web con un'installazione automatica di WordPress con 1 click. Il backend è alimentato dalla cache LiteSpeed ​​e dall'ottimizzazione avanzata per garantire che i tuoi siti web siano veloci, affidabili e sicuri. Inoltre, il team di esperti è a disposizione 24 ore su 24, 7 giorni su 7 per supportare gli utenti in caso di problemi tecnici.

Hostinger offre tre piani di hosting tra cui scegliere, con il popolare Premium Web Hosting in promozione a soli 2,99 euro al mese, comprensivo di due mesi gratuiti. Tra le funzionalità disponibili in questo piano figurano SSL gratuito e illimitato, il dominio gratuito, la larghezza di banda e i database illimitati, la gestione DNS e la protezione Cloudflare. Per gli utenti meno esperti, c'è il piano Single Web Hosting a soli 1,49 euro al mese, mentre le piccole e medie imprese possono optare per il piano Business Web Hosting a 3,99 euro al mese, anche questo con due mesi gratuiti inclusi.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.