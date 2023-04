Hostinger: aprite ora il vostro sito web con un dominio gratuito

Aprire un nuovo sito web non è propriamente una passeggiata, poiché oltre la gestione del server e dei contenuti, è necessario anche pagare le spese del dominio che lo ospita. È inoltre importante poter contare su un'assistenza sempre presente, pronta a risolvere qualsiasi evenienza e a ripristinare le funzionalità. Due aspetti fondamentali su cui un servizio come quello di Hostinger pone l'accento. Offre infatti un supporto attivo 24 ore per tutta la settimana, nonché la possibilità di aprire un dominio totalmente gratuito.

Cosa offre Hostinger

Hostinger è un servizio di hosting presente nel mondo con data center situati in 8 paesi, tra cui Stati Uniti, Regno Unito, Francia, India, Singapore, Brasile, Lituania e Paesi Bassi. Permette di gestire fino a 100 siti web e impostare un indirizzo email di tipo aziendale. Offre inoltre una piattaforma per la costruzione del sito, semplice e intuitiva da utilizzare, oltre a WordPress preinstallato e gestito per la pubblicazione di contenuti.

Il piano, in offerta a 2,99€ + IVA al mese, include:

Traffico illimitato

Fino a 100 siti web

100GB di memoria su archiviazione SSD

Dominio ed email gratuite

SSL gratuito illimitato

Assistenza sempre presente

Allo scopo di fornire la miglior esperienza di navigazione con il vostro sito web, Hostinger utilizza anche apposite tecnologie per l'ottimizzazione del caricamento della pagina. Non manca l'accento sulla sicurezza, con certificati SSL illimitati e protezione dagli attacchi DDoS. L'integrità dei dati è garantita da backup automatici eseguiti periodicamente, così da prevenire qualsiasi perdita accidentale.

Sottoscrivendo il piano, in offerta a soli 2,99€ al mese con il 75% di sconto, è inoltre possibile migrare il propri sito gratuitamente, utilizzando uno strumento gratuito fornito da Hostinger. Gli agenti sono presenti anche per guidarvi durante le fasi della procedura, garantendo un trasferimento entro 24 ore. Nel caso in cui non siate soddisfatti del servizio, è possibile richiedere un rimborso entro 30 giorni dalla sottoscrizione del piano.

