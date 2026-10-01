Siti web e caselle e-mail senza limiti a 3,99€ al mese con Hostinger

L’azienda di web hosting Hostinger offre il 79% di sconto sul piano Illimitato, disponibile a 3,99 euro al mese per i primi quattro anni invece di 18,99 euro. Illimitato include un numero senza limiti di siti web e caselle di posta elettronica, in aggiunta a strumenti basati sull’intelligenza artificiale e supporto prioritario per la più ampia flessibilità possibile. Inoltre, è compreso un dominio gratuito per 1 anno più WordPress, il CMS più utilizzato al mondo per la creazione di blog, siti di notizie, e-commerce e quant’altro. La promozione è in corso sul sito hostinger.com ed è valida per un periodo di tempo limitato.

Se si ha la necessità di aprire più siti web per un nuovo progetto online, il piano Illimitato di Hostinger è una soluzione efficace e allo stesso tempo economica, se pensiamo al costo di 3,99 euro al mese per i primi quattro anni. Di fatto, è l’importo equivalente di quattro caffè nell’arco di 30 giorni.

Ad essere illimitato è anche il numero di caselle di posta elettronica, utili per comunicare con i propri lettori, clienti o aziende. Un altro regalo arriva sul fronte del dominio, con Hostinger che lo include gratuitamente per un anno all’interno del suo piano senza limiti.

Per quanto riguarda invece la creazione di un nuovo sito web partendo da zero, l’azienda di web hosting mette a disposizione dei suoi utenti un website builder basato sull’intelligenza artificiale. Tutto ciò che bisogna fare è descrivere il progetto che si ha in mente, al resto penserà l’AI.

L’importo complessivo di spesa per i primi 4 anni è 191,52 euro. Al termine l’abbonamento si rinnoverà a 16,99 euro al mese, con la possibilità di disdire in qualsiasi momento.

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