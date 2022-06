Hostinger: piani Web Hosting a partire da 0,99€ al mese

La scelta di un hosting è essenziale per qualunque tipo di progetto online.

Nonostante ciò, per chi è agli inizi, alcuni costi potrebbero risultare eccessivi che spesso rappresentano un freno. Di contro, esistono provider piuttosto scadenti, sia sotto il punto di vista delle prestazioni, sia per quanto concerne i sistemi di sicurezza.

Esistono dunque delle soluzioni adatte a chi vuole aprire un piccolo blog personale, avendo un ottimo equilibrio tra spesa e servizio offerto?

Grazie alle recenti offerte di Hostinger, anche chi non è un addetto ai lavori può facilmente trovare un piano adatto alle sue esigenze.

Hosting a basso prezzo ma di qualità? Con Hostinger è possibile

Il piano Single Web Hosting rappresenta un buon punto di partenza per chi vuole aprire il proprio primo sito Web.

Grazie ai 30 GB di memoria su SSD, questa sottoscrizione rappresenta un'ottimo punto di partenza, essendo di fatto ideale per siti Web che hanno un traffico mensile fino a 10.000 visite.

La sottoscrizione include inoltre:

1 account email

SSL gratis

100 GB di traffico

pieno supporto a WordPress (esclusi servizi di staging)

(esclusi servizi di staging) 2 Database

accesso GIT

backup Settimanali

Cloudflare

gestione DNS

2 sottodomini

1 Account FTP

Il tutto accompagnato da un uptime garantito al 99,9% e da un supporto, preparato e cordiale, disponibile 24 ore al giorno per 365 giorni all'anno.

Grazie alle offerte di Hostinger, questo piano può usufruire di uno sconto dell'88% rispetto al prezzo di listino. Ciò significa che Single Web Hosting costa appena 0,99 euro al mese. Il tutto è completato con la formula "soddisfatti o rimborsati" con 30 giorni di tempo.

Ovviamente, per i webmaster più consumati, Hostinger offre anche tante altre proposte. Le sottoscrizioni in questione, come Premium Web Hosting e persino Business Web Hosting vanno ad arricchirsi con specifiche tecniche maggiori per quanto riguarda mail, funzioni staging WordPress, database, gestione dei backup e tanto altro.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.

