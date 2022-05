Hostinger: piani hosting siti web a partire da 0,99 euro al mese

Scegliere l'hosting giusto per il proprio sito web è un passo fondamentale verso il successo in rete. Che si tratti di un progetto hobbistico, di un e-commerce o di un classico blog, la struttura che ospita fisicamente il sito deve infatti proporre alcuni importanti requisiti.

La velocità di caricamento, per esempio, rappresenta il tallone d'Achille per molti servizi low cost. Un sito con pagine lente da caricare, allontana i visitatori che preferiscono scegliere altre piattaforme simili più rapidi da consultare.

Anche la sicurezza è di vitale importanza: hacker e pirati informatici di ogni tipo cercano in ogni modi di appropriarsi di siti web altrui per i loro loschi traffici. Un servizio di hosting all'altezza della situazione, protegge i siti ospitati con sistemi avanzati di sicurezza.

Dunque, è possibile usufruire un servizio in grado di garantire caricamenti rapidi e sicurezza a un prezzo contenuto? La risposta a questa domanda è una sola: Hostinger.

Hostinger offre hosting di qualità per il tuo sito web a un prezzo più che concorrenziale

Hostinger è un servizio che va a proporre soluzioni personalizzate per qualunque tipo di utente. Qualche esempio?

Single Web Hosting è la proposto per chi vuole debuttare online con il proprio progetto. Il pacchetto offre:

una banda sufficiente per 10.000 visite mensili ;

; 30 GB di memoria SSD per i dati del sito web;

per i dati del sito web; un account email gratuito ;

; il certificato SSL gratis incluso.

Di fatto, tutto ciò che serve per avviare nel miglior modo possibile un progetto online. A rendere interessante questa offerta è anche il prezzo: grazie allo sconto del 75% rispetto al listino, è possibile ottenere Single Web Hosting per appena 0,99 euro al mese.

Chi conosce già le dinamiche della rete e ha un progetto con più visite mensili, può optare per Premium Web Hosting. In questo caso, il pacchetto include spazio per 100 siti web, 100 GB di spazio su SSD, dominio gratuito e numero di database illimitati.

Anche in questo caso parliamo di una formula che può giovare di uno sconto del 75%, con un costo complessivo di 1,99 euro al mese.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.