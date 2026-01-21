Hostinger: piani a partire da 2,99 e 3 mesi gratis

L’offerta di Hostinger si caratterizzata per costi contenuti, strumenti iavanzatie nessuna barriera tecnica iniziale. Hosting, dominio, certificato SSL ed email professionale sono inclusi nel pacchetto, mentre la garanzia soddisfatti o rimborsati di 30 giorni consente di testare il servizio senza rischi. Anche la registrazione del dominio è pensata per facilitare la partenza, con estensioni .com disponibili a 0,01 euro per il primo anno.

AI Website Builder

Uno dei punti di forza è l’integrazione dell’intelligenza artificiale nei flussi di creazione. Con l’AI Website Builder è possibile descrivere l’idea di progetto e ottenere in pochi minuti una struttura pronta, personalizzabile tramite editor drag and drop. Per chi preferisce WordPress, l’installazione è rapida e la gestione semplificata: prestazioni, sicurezza e aggiornamenti sono già ottimizzati.

Piani per ogni esigenza

Hostinegr mette a disposizione piani per diverse esigenze -Premium, Business e Cloud - che permettono di scalare risorse e funzionalità man mano che il progetto cresce, evitando migrazioni complesse. Backup automatici, CDN, strumenti di email marketing e soluzioni cloud completano un’offerta pensata per accompagnare l’evoluzione di un sito nel tempo.

La proposta di Hostinger è pensata per le esigenze di chi vuole sperimentare, validare e sviluppare un progetto online con maggiore controllo su costi e strumenti. Un modello rende più semplice passare dall’idea al lancio, e che punta a intercettare chi vuole costruire qualcosa di proprio sul web, oggi.