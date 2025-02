Hostinger offre hosting WordPress a partire da 2,49€ al mese

Hostinger, uno dei provider di hosting più rinomati, ha lanciato una promozione speciale che permette di ottenere uno sconto fino all’80% sui piani WordPress, con prezzi a partire da soli 2,49€ al mese. Oltre al notevole risparmio, chi approfitta dell’offerta riceverà anche due mesi gratuiti aggiuntivi, rendendola una scelta vantaggiosa per chi desidera avviare un nuovo sito o migliorare un progetto web esistente con una soluzione performante e facile da gestire.

Tutte le funzionalità garantite dai piani WordPress di Hostinger

I piani WordPress proposti da Hostinger sono pensati per garantire elevate prestazioni e semplicità d’uso, adattandosi sia a chi è alle prime armi che agli utenti più esperti. Grazie ai server ottimizzati, il caricamento delle pagine risulta rapido, migliorando l’esperienza degli utenti e il posizionamento sui motori di ricerca.

La gestione del sito è facilitata da un pannello di controllo intuitivo, che permette di personalizzare ogni aspetto senza bisogno di competenze avanzate. Inoltre, tutti i piani includono un certificato SSL gratuito, che garantisce la protezione dei dati e aumenta l’affidabilità del sito agli occhi dei visitatori.

La sicurezza è un altro punto di forza dell’hosting WordPress di Hostinger: i backup automatici permettono di ripristinare il sito in qualsiasi momento, evitando la perdita di dati. Un dominio gratuito per un anno è incluso nei piani annuali, offrendo un ulteriore risparmio e un aspetto più professionale al sito. E grazie a template WordPress gratuiti e aggiornamenti automatici, i siti ospitati su Hostinger rimangono sempre aggiornati con le ultime innovazioni.

L’assistenza clienti è attiva 24 ore su 24, 7 giorni su 7, garantendo supporto tecnico costante per qualsiasi esigenza. Approfittando della promozione con sconto fino all’80% e due mesi extra gratuiti, è possibile accedere a un servizio di hosting di alta qualità a un prezzo estremamente conveniente. Per iniziare subito, basta visitare il sito ufficiale di Hostinger, selezionare il piano più adatto e attivare l’offerta in pochi clic.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.