Hostinger, offerte Black Friday: piani da 1,99 euro con dominio incluso

In occasione del Black Friday e della Cyber Week - ormai agli sgoccioli - Hostinger ha lanciato un'offerta irripetibile per tutti coloro che desiderano rendere il proprio spazio online più performante, sicuro e conveniente. Gli sconti disponibili arrivano infatti fino all'85%, con piani a partire da soli 1,99 euro al mese.

Nello specifico, i piani Hostinger in promozione (tutti e tre offrono anche 2 mesi gratuiti) sono:

Premium , perfetto per siti web personali, a soli 1,99 euro al mese (risparmi l'85%)

, perfetto per siti web personali, a soli al mese (risparmi l'85%) Business , per avanzare di livello con maggiore potenza, a 3,49 euro al mese (risparmio del 78%)

, per avanzare di livello con maggiore potenza, a al mese (risparmio del 78%) Cloud Startup, che garantisce performance ottimizzata e risorse dedicate, a 9,99 euro al mese (50% di sconto)

Possibilità, sicurezza e assistenza con Hostinger

I piani di Web Hosting di Hostinger offrono server localizzati in vari paesi, tra cui Stati Uniti, Regno Unito, Francia, India, Singapore, Brasile, Lituania e Paesi Bassi. Potrai, inoltre, gestire fino a 100 siti web, registrare gratuitamente un nome di dominio, impostare un indirizzo e-mail aziendale professionale, avviare rapidamente siti web con il Website Builder e ottimizzare la velocità del tuo sito con la tecnologia LiteSpeed Web Server.

Proteggi il tuo sito web con certificati di sicurezza SSL illimitati, difenditi dagli attacchi DDoS con i nameserver protetti da Cloudflare, assicurati backup automatici e serviti di una garanzia di uptime del 99,9%. Devi trasferire il tuo sito? Puoi utilizzare lo strumento di migrazione gratuita e automatica, con agenti che ti guideranno in ogni fase del progetto: potrai iniziare sul tuo nuovo dominio già entro 24 ore.

In più, con l'assistenza online disponibile 24/7 attraverso la chat, video, guide passo per passo e tutorial approfonditi, il team di Hostinger è pronto ad aiutarti in ogni fase del tuo percorso. Il Black Friday è il momento perfetto per investire: approfitta delle promozioni Hostinger e assicura ottime performance ed elevata sicurezza per il tuo sito web - personale o professionale che sia.

