Hostinger: migrazione e dominio gratuiti e funzionalità premium a soli 2,99€

I servizi di hosting rappresentano un elemento fondamentale per qualsiasi attività online. Esistono diversi tipi di servizi di hosting, ognuno con caratteristiche e funzionalità specifiche per soddisfare esigenze di diverso tipo. Hostinger è una delle principali aziende a fornire assistenza e servizi in questo senso e oggi è presente un'offerta davvero imperdibile: 75% di sconto per un prezzo di soli 2,99€ al mese sul piano di hosting che prevede dominio gratuito, migrazione gratuita e assistenza h24.

Hostinger lancia la bomba: 75% di sconto e 2,99€ al mese

Il piano Premium di hosting offre una soluzione completa e conveniente per siti web personali, con funzionalità avanzate e prestazioni ottimizzate. Con una promozione che garantisce fino al 75% di risparmio, questo piano include tutto il necessario per lanciare e gestire con successo un sito web.

Tra le funzionalità principali si trovano 100 siti web, 100 GB di memoria SSD, backup settimanali, e SSL gratuito illimitato per garantire la sicurezza e la protezione dei dati. Con il traffico illimitato e le email gratuite, gli utenti possono gestire il proprio sito web senza limiti.

Il piano include anche una serie di funzionalità premium specificamente progettate per siti web WordPress, tra cui: gestione dell'hosting WordPress, accelerazione WordPress con LiteSpeed, aggiornamenti automatici WordPress, e scansione vulnerabilità WordPress per garantire la massima sicurezza e prestazioni ottimali.

Inoltre, il piano Premium offre strumenti di e-commerce avanzati con 0% di costi di transazione e oltre 20 metodi di pagamento. Con protezione DDoS standard, firewall delle applicazioni web e scanner malware, il piano Premium garantisce la massima sicurezza per il sito web contro attacchi e minacce online. Infine, il piano offre assistenza clienti 24/7, garanzia di rimborso di 30 giorni, e migrazione gratuita del sito.

Questa straordinaria proposta di Hostinger comprende, dunque, tutti i servizi di Hosting necessari per una buona manutenzione e gestione del proprio sito online con uno maxi sconto del 75% e tutto a soli 2,99€ al mese.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.