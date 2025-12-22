Hostinger: lancia il tuo sito web con sconti fino al 75% e strumenti AI

Realizzare un progetto online di successo richiede affidarsi innanzitutto ad una piattaforma hosting intuitiva e accessibile. Proprio con questo obiettivo nasce l'offerta di Hostinger.

La promozione attuale consente di ottenere fino al 75% di sconto su tutti i piani di hosting, con tre mesi extra inclusi, offrendo soluzioni flessibili per ogni tipo di progetto.

Tutti i piani Hostinger e i vantaggi inclusi

Chi è agli inizi può scegliere il piano Premium, proposto a 2,99 euro al mese grazie allo sconto del 75%, una soluzione ideale per avviare la propria presenza online con costi contenuti. Per progetti che richiedono maggiori risorse, il piano Business garantisce prestazioni superiori e strumenti avanzati a 3,99 euro al mese, con una riduzione del 73%.

I siti più strutturati e con volumi di traffico più elevati possono invece puntare sul Cloud Startup, una soluzione basata su cloud hosting che offre fino a 20 volte più potenza rispetto alle formule tradizionali. In promozione con il 69% di sconto, il prezzo scende a 7,99 euro al mese.

Anche chi non ha competenze di programmazione può creare un sito in pochi passaggi grazie al Website Builder con intelligenza artificiale. È sufficiente descrivere l’idea del progetto e il sistema genera automaticamente struttura, testi e immagini, lasciando poi spazio alla personalizzazione tramite un editor visuale semplice e intuitivo.

L'ecosistema AI di Hostinger comprende anche Kodee, l'assistente virtuale sempre disponibile per il supporto, e Backstage AI, utile per automatizzare attività operative e migliorare la visibilità del sito nei risultati di ricerca generati dall'AI. A questi si aggiungono strumenti utili come il generatore di loghi, la creazione di immagini e altre funzionalità orientate a rendere il sito professionale e completo.

Ogni piano include inoltre servizi essenziali come dominio gratuito per il primo anno, certificato SSL per la sicurezza, backup automatici settimanali e migrazione del sito senza interruzioni. Sono presenti anche strumenti di email marketing gratis per 12 mesi e una CDN inclusa per migliorare velocità e affidabilità.

Tutti i piani sono coperti da una garanzia soddisfatti o rimborsati di 30 giorni, includono assistenza tecnica attiva 24/7 e possono essere disdetti in qualsiasi momento, senza vincoli. Per sfruttare la promozione, è sufficiente visitare il sito ufficiale di Hostinger.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.