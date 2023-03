Hostinger: il piano di hosting per un sito web ora parte da 1,49 euro al mese

Tra le migliori opzioni disponibili, in questo momento, per attivare un nuovo piano di hosting per il proprio sito web c'è l'offerta di Hostinger, piattaforma di riferimento del settore e da sempre caratterizzata da un ottimo rapporto qualità/prezzo. Per un tempo limitato, infatti, Hostinger propone in sconto i suoi tre piani di hosting, ideali soprattutto (ma non solo) per i siti in WordPress.

Con l'offerta in corso bastano 1,49 euro al mese per accedere ad un piano di hosting per il proprio sito web. Gli utenti con esigenze maggiori o che hanno più siti da gestire possono attivare piani da 2,99 euro al mese, ottenendo in aggiunta 2 mesi gratis con il piano di 48 mesi (che include 30 giorni di tempo per esercitare la clausola soddisfatti o rimborsati).

Per accedere alle offerte del momento di Hostinger è possibile fare riferimento al link qui di sotto.

Nuovo piano di hosting? con Hostinger la spesa di gestione per il proprio sito web si riduce fino a 1,49 euro al mese

Hostinger propone 3 opzioni per un piano di hosting per il proprio sito web:

Single Web Hosting : il costo è di 1,49 euro al mese con un risparmio dell'81%

: il costo è di con un risparmio dell'81% Premium Web Hosting : il costo è di 2,99 euro al mese con un risparmio del 75% e 2 mesi gratis aggiuntivi

: il costo è di con un risparmio del 75% e 2 mesi gratis aggiuntivi Business Web Hosting: il costo è di 3,99 euro al mese con un risparmio del 75% e 2 mesi gratis aggiuntivi

I prezzi indicati si riferiscono al piano da 48 mesi, completamente rimborsabile entro 30 giorni dall'attivazione.

I piani di hosting proposti da Hostinger presentano vantaggi crescenti. Il piano base Single Web Hosting è riservato alla gestione di un unico sito web con ben 50 GB di memoria SSD, SSL gratuito, WordPress gestito e tanti altri vantaggi. Con Premium Web Hosting, invece, si possono gestire fino a 100 siti web, potendo contare sul dominio gratis, larghezza di banda illimitata e tanti altri vantaggi oltre ai bonus già incusi nel piano base. Business Web Hosting, infine, è la proposta più completa di Hostinger con tutti gli strumenti di gestione e servizi aggiuntivi come i backup giornalieri e molto altro ancora.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento al trattamento dei dati per attività di marketing. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.