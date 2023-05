Hostinger: non perdete l'offerta e aprite ora il vostro sito

Con 10 anni di esperienza alle spalle, Hostinger è il gestore da tenere in considerazione per l'apertura o il trasferimento del vostro sito web. Offre sistemi periodicamente aggiornati, software per la gestione incluso e assistenza in continuo miglioramento. L'obiettivo dell'azienda è infatti quello di semplificare il lavoro dei suoi clienti, garantendo un servizio al massimo della qualità. L'occasione è quindi ideale per sottoscrivere un piano a soli 2,99€ al mese, grazie all'imperdibile sconto del 75%!

Hostinger: aprire un sito non è mai stato più economico

Con una migrazione gratuita e veloce, che viene completata entro le 24 ore con assistenza diretta da parte degli agenti, Hostinger è la scelta perfetta anche se dovete trasferire il vostro sito web. Chi deciderà di affidarsi al servizio, potrà inoltre installare certificati di sicurezza SSL illimitati, nonché proteggere i nameserver da attacchi DDoS con CloudFlare. I backup sono automatizzati e vengono eseguiti periodicamente, garantendo la massima sicurezza dei dati. Un monitoraggio costante dei siti, permette inoltre un'operatività senza interruzioni.

Come per la sicurezza, Hostinger ha un occhio di riguardo anche per le prestazioni. La tecnologia LiteSpeed ​​Web Server è infatti pensata per massimizzare la velocità di caricamento dei siti, riducendo il tempo di risposta fino a 3 volte. L'offerta, attualmente in sconto del 75%, a soli 2,99€ al mese, include:

Assistenza sempre attiva 24 ore al giorno per 7 giorni

Traffico illimitato

Spazio di archiviazione su SSD fino a 100GB

Backup gratuiti con cadenza settimanale

Fino a 100 siti web

WordPress gestito

3 mesi aggiuntivi in omaggio

Hostinger permette anche di registrare gratuitamente un nome dominio e impostare un indirizzo di posta elettronica professionale. Uno strumento dedicato alla costruzione del sito è inoltre incluso gratuitamente. Un occasione ideale se eravate alla ricerca di un servizio di hosting economico e, al tempo stesso, di qualità.

Lo sconto è ancora disponibile soltanto per pochi giorni. Approfittatene adesso e aprite il vostro sito a un prezzo imperdibile!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.