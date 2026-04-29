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Hostinger, hosting e AI per creare siti web in pochi minuti

Hostinger offre hosting accessibile, dominio incluso, strumenti AI, supporto WordPress e piani scalabili per creare e far crescere siti web facilmente.
Hostinger, hosting e AI per creare siti web in pochi minuti
Hostinger offre hosting accessibile, dominio incluso, strumenti AI, supporto WordPress e piani scalabili per creare e far crescere siti web facilmente.
Lucrezia Cerbara
Pubblicato il 29 apr 2026
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Realizzare un sito web oggi è molto più semplice rispetto al passato, ma resta fondamentale scegliere una piattaforma che unisca prestazioni, facilità d’uso e strumenti avanzati. È in questo scenario che si inserisce Hostinger, provider che punta su hosting accessibile e funzionalità basate sull’intelligenza artificiale per aiutare freelance e aziende a lanciare e far crescere la propria presenza online.

Scopri l'offerta di Hostinger

Dall’idea al sito con l’intelligenza artificiale

Uno degli elementi più innovativi dell’offerta è Hostinger Horizons, soluzione che permette di creare siti web o applicazioni semplicemente descrivendo ciò che si desidera. L’AI si occupa del resto, generando struttura, contenuti e design senza richiedere competenze tecniche. A questo si aggiungono strumenti come AI Website Builder, generatore di immagini, logo maker e assistente virtuale Kodee, pensati per semplificare ogni fase del processo, dalla progettazione alla gestione quotidiana.

Hosting completo e pronto all’uso

Hostinger propone un ecosistema completo che include hosting, registrazione dominio, email professionale e strumenti di marketing. Tutti i piani includono SSL gratuito, backup automatici e supporto WordPress, con possibilità di creare siti in pochi click. Il servizio è progettato per adattarsi a diversi tipi di utenti, da chi avvia un blog personale fino a chi gestisce e-commerce o progetti professionali più complessi.

Prezzi competitivi e piani scalabili

L’offerta parte da circa 2,99 euro al mese per il piano Premium, che include fino a 3 siti web, 20 GB di spazio SSD e dominio gratuito per un anno. Il piano Business, da circa 3,99 euro al mese, amplia le risorse con più spazio, backup giornalieri e strumenti avanzati, mentre il piano Cloud Startup offre maggiore potenza per progetti più strutturati. Tutti i piani sono proposti con forti sconti iniziali e includono una garanzia soddisfatti o rimborsati di 30 giorni.

Prestazioni e crescita senza limiti

Hostinger punta anche su prestazioni elevate e scalabilità. Grazie al cloud hosting, le risorse possono aumentare in base alle esigenze, permettendo di gestire picchi di traffico senza problemi. La presenza di CDN gratuita, storage NVMe e ottimizzazione per WordPress contribuisce a migliorare velocità e stabilità dei siti web. Per conoscere l'offere completa di Hostinger clicca qui.

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