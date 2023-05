Hostinger, l'hosting conveniente e sicuro a soli 2,99€: approfitta dell'offerta!

L'hosting è la prima cosa a cui pensare nella fase di creazione del proprio sito web. È sicuramente importante poter trovare un servizio in grado di offrire sicurezza, affidabilità e un buono spazio di archiviazione a un prezzo economico. È esattamente quello che potete trovare con Hostinger, che con uno sconto del 75%, al costo di soli 2,99€, vi mette a disposizione tutto il necessario per iniziare.

Hostinger: ecco cosa offre con 2,99€ al mese

Hostinger è un ottimo servizio di hosting con cui cominciare a costruire il primo sito web, oppure migrarne uno esistente. Garantisce una sicurezza all'avanguardia, attraverso gli standard più recenti, e assicura la massima velocità di caricamento. I certificati SSL per la crittografia del traffico sono illimitati ed è anche inclusa la protezione host contro gli attacchi DDoS (Distribuited Denial of Service). Oltre ai backup automatici, viene anche garantito che il sito sia sempre operativo.

La tecnologia LiteSpeed ​​Web Server permette di massimizzare la velocità di caricamento delle pagine. Grazie alle soluzioni di cache avanzate e a Object Cache, è possibile ridurre il tempo di risposta con WordPress fino a 3 volte.

Sottoscrivendo un host a soli 2,99€ è possibile avere:

Traffico web illimitato

Possibilità di gestire fino a 100 siti web

Fino a 100GB di memoria su SSD

Backup con cadenza settimanale gratis

Certificato SSL, dominio e posta elettronica gratuiti

Strumento per la costruzione del sito incluso

2 mesi in omaggio

Non manca un'assistenza clienti sempre attiva e disponibile 24 ore al giorno per tutta la settimana. Potrete contattare gli agenti in qualsiasi momento tramite chat, o seguire dei tutorial con procedure dettagliate e video.

E se dovete trasferire un sito web? La migrazione è gratuita! Il supporto di Hostinger vi guiderà passo passo in modo che il sito sarà già stato migrato entro 24 ore! Nel caso non siate soddisfatti del servizio, è possibile ottenere un rimborso entro i 30 giorni dalla sottoscrizione.

