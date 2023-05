Hostinger: gestite fino a 100 siti web con questo sconto del 75%

Se avete da poco deciso di pubblicare un nuovo sito web, sarete sicuramente alla ricerca di un servizio di hosting sicuro, veloce, con molto spazio e conveniente. Tanti sono i servizi disponibili che potete trovare. Una combo del genere potete però sicuramente averla con Hostinger. Con uno sconto del 75%, a soli 2,99€ al mese, offre infatti una piattaforma sicura, stabile e con molta archiviazione a disposizione.

Hostinger: l'hosting economico che non scende a compromessi

Il servizio offerto da Hostinger non vi farà mancare nulla. Utilizza tecnologie per massimizzare la velocità di caricamento del sito web, in modo da garantire la miglior esperienza possibile. Tecnologie come LiteSpeed ​​Web Server, insieme a soluzioni cache avanzate e Object Cache per WordPress, vi permetteranno di dimezzare i tempi, rendendo quasi istantanea la navigazione.

Vi protegge con funzionalità di sicurezza avanzate, certificati di sicurezza SSL illimitati e protezione contro gli attacchi DDoS tramite cloudflare. Non mancano backup automatizzati e periodici, per prevenire possibili perdite accidentali di dati e una garanzia di operatività del 99,9%.

Approfittando adesso dello sconto del 75% potrete ottenere:

Traffico senza limiti

Fino a 100 siti web

Fino a 100GB di spazio d'archiviazione su SSD

Backup settimanali gratuiti

Dominio, email e certificato SSL gratuito

Strumento per la costruzione del sito incluso

Assistenza clienti disponibile 24 ore per tutta la settimana

Avete già un sito e dovete trasferirlo in un nuovo dominio? La migrazione è gratis! Hostinger mette a disposizione uno strumento dedicato per lo spostamento automatico del sito web. Se avete bisogno di ulteriore aiuto, gli agenti saranno sempre presenti per guidarvi in ogni passaggio dell'operazione. Il trasferimento del vostro sito web verrà completato in 24 ore!

Hostinger è un servizio presente ormai da più di 10 anni e vanta molta esperienza alle spalle. Ben 1,597,691 proprietari di siti web hanno deciso di fare affidamento al servizio. Acquistate ora il piano e scopritene i vantaggi!

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento al trattamento dei dati per attività di marketing. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.