Hostinger: host scontato del 77% + 3 mesi aggiuntivi gratis

Ottieni tutto il necessario per il tuo sito web con Hostinger, l'host ora in sconto del 77% a soli 2,99 € al mese, che ti regala anche 3 mesi aggiuntivi in omaggio. Include un dominio e migrazione gratuiti, assicurando un'assistenza sempre presente e una piattaforma stabile e sicura per il vostro sito web.

Hostinger: cosa offrono i piani in offerta

Hostinger mette in promozione tutti i suoi 3 piani, tra cui troviamo Premium, Business e Cloud Startup. Proprio il primo, in sconto del 77%, include:

Prestazioni standard

Possibilità di gestire fino a 100 siti web

Fino a 100GB di memoria su SSD

Backup con cadenza settimanale

Certificato SSL gratuito senza limiti

Larghezza di banda illimitata

Email e dominio gratis

Migrazione e installazione WordPress con 1 click

Il resto dei due piani permette di beneficiare di prestazioni superiori, possibilità di gestire fino a 300 siti web, 200GB di memoria su unità di archiviazione NVMe, backup con cadenza giornaliera, CDN per l'ottimizzazione del sito in base alla posizione geografica degli utenti e molto altro.

Hostinger possiede data center in tutto il mondo per garantire sempre prestazioni stabili. Fa uso di tecnologie all'avanguardia, come LiteSpeed Web Server, per ottimizzare e massimizzare il tempo di caricamento del sito web. Object cache insieme a soluzioni cache avanzate, consente inoltre di ridurre fino a tre volte il tempo di risposta, aumentando notevolmente la reattività dell'esperienza d'uso.

Oltre a certificati di sicurezza SSL gratuiti e i backup automatici, il sito web è al riparo da attacchi DDoS con nameserver protetti da CloudFlare. Garantisce inoltre un'operatività del sito del 99,9%. La migrazione gratuita è assistita da uno strumento incluso che consente di svolgere in automatico l'operazione. In caso di problematiche, è possibile rivolgersi agli agenti che vi guideranno nella procedura, assicurandovi che questa sia completa entro le 24 ore e il sito sia già operativo.

Ogni piano ha una garanzia soddisfatti o rimborsati di 30 giorni.

