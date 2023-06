Hostinger è l'host per tutte le esigenze a 2,99€ al mese

Hostinger è attualmente uno dei servizi di hosting più convenienti tra quelli che è possibile trovare in giro. Grazie allo sconto del 75%, a soli 2,99€, consente di avere a disposizione tutto quello che serve per gestire un sito web. Sottoscrivendo il piano Premium Web Hosting, avrete infatti a disposizione numerose funzionalità incluse, tra dominio, backup, sicurezza e tanti altri utili strumenti.

Hostinger è una piattaforma stabile e sicura, presente con numerosi server in europa. Garantisce il massimo delle prestazioni e mette il vostro sito al riparo dagli attacchi informatici più recenti. Scopriamo cosa include il piano attualmente in promozione.

Hostinger: l'host completo di tutto scontato del 75%

Premium Web Hosting di Hostinger vi permette di gestire fino a 100 siti web, un numero davvero considerevole. Non ha limiti di larghezza di banda e vi permette di trasferire tutti i dati di cui avete bisogno, senza preoccuparvi del traffico utilizzato. Avrete a disposizione uno spazio di ben 100GB su SSD, così da avere il massimo delle prestazioni, e il dominio per il sito è incluso e gratuito.

Potrete anche beneficiare del certificato SSL e dei backup con cadenza settimanale. Sarete protetti da attacchi DDoS, grazie ai nameserver Cloudflare ed è anche presente uno scanner per i malware.

Hostinger offre anche un servizio di posta elettronica e una migrazione gratuita. Se avete già un sito web da trasferire, vi basterà utilizzare lo strumento per la migrazione incluso per eseguire la procedura in automatico, ma se incapperete in dei problemi, sarete assistiti dagli agenti che vi guideranno passo passo, in modo che il vostro sito sia trasferito in 24 ore!

La piattaforma è ottimizzata per garantire le velocità di caricamento più elevate. Fa uso di LiteSpeed Web Server, Object Cache per WordPress e soluzioni cache avanzate, in grado di ridurre il tempo di risposta fino a 3 volte.

Sottoscrivete ora il piano e aprite il vostro sito. L'assistenza clienti è sempre a vostra disposizione, 24 ore al giorno, per tutta la settimana.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento al trattamento dei dati per attività di marketing. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.