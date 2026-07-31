Hostinger Horizons in offerta: crei un'app web senza saper programmare

Hostinger Horizons è una piattaforma di nuova generazione che permette di creare siti web, ma anche vere e proprio app web, senza digitare una singola riga di codice. Sfruttando la forza dell'intelligenza artificiale generativa e un'infrastruttura full-stack integrata, l'offerta promozionale parte da 6,99 euro al mese invece di 9,99.

Il concetto è semplice: eliminare del tutto le barriere tecniche nella creazione digitale permettendoti di trasformare un'idea in un prodotto digitale funzionante senza dimestichezze tecniche. Ti basterà descrivere il progetto all'intelligenza artificiale supportandoti anche con una serie di template pronti all'uso: l'assistente lavorerà in tempo reale per generare e modificare qualsiasi aspetto del progetto, dalla grafica ai testi fino alle questioni tecniche più complesse, lasciandoti la massima libertà di ottimizzare poi il tutto.

Con un solo click potrai dunque pubblicare il progetto sotto un dominio personalizzato beneficiando subito di un ecosistema completo che include hosting, caselle e-mail professionali e strumenti di ottimizzazione SEO. È presente anche un backend integrato fornito di serie con database, gestione degli account utente e archiviazione file. Potrai persino implementare chatbot personalizzati o sistemi di ricerca intelligente all'interno del sito senza costi aggiuntivi e, se punti a monetizzare, avrai il supporto immediato a strumenti come Stripe, PayPal e Google AdSense.

L'offerta ideale per aspiranti founder di startup, piccoli commercianti, liberi professionisti e creator in cerca di uno strumento efficace e semplice da usare per dare forma alla propria idea digitale.

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