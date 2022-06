Con Hostinger dominio e hosting a 1,99€ al mese

Individuare l'hosting ottimale per il proprio sito web è l'obiettivo di ogni webmaster che si rispetti.

La qualità di questi servizi è data da un insieme di fattori che difficilmente coesistono. Le performance, per esempio, sono essenziali: un sito lento infatti, tende ad allontanare i visitatori. Allo stesso tempo, va fatta grande attenzione al lato sicurezza, con i provider più avveduti che offrono diversi strumenti in tal senso.

La possibilità di effettuare backup, un uptime elevato e lo spazio per archiviare i file sono altri fattori fondamentali ai fini della scelta di un hosting rispetto a un altro. A tutto ciò poi, va sommato un prezzo che non sempre è davvero alla portata di tutti.

Per fortuna, servizi come Hostinger vanno controtendenza, offrendo tutto quello che serve per mantenere nel miglior modo possibile un sito web spendendo una cifra contenuta.

Hostinger: tutto quello che serve per il tuo sito web

Hostinger è una piattaforma nota per la qualità e la duttilità dei suoi servizi. Tra le tante formule proposte dalla stessa, spicca senza ombra di dubbio quella denominata Premium Web Hosting.

La stessa offre spazio per 100 siti web, grazie ai 100 GB su memoria SSD a disposizione dell'utente. L'offerta include:

email Gratuite

SSL gratis

dominio gratis

larghezza banda illimitata

database illimitati

backup settimanali

protezione Cloudflare

supporto 24 ore su 24, 365 giorni all'anno

24 ore su 24, 365 giorni all'anno uptime garantito al 99,9%

gestione DNS

fino a 100 sottodomini.

Il tutto per un progetto in grado di avere fino a 25.000 visite mensili. La possibilità di provare Premium Web Hosting con la formula soddisfatti o rimborsati, entro 30 giorni, è un vantaggio ulteriore legato alla sottoscrizione.

E i costi? Grazie allo straordinario sconto dell'83% proposto da Hostinger è possibile ottenere tutti i vantaggi di Premium Web Hosting spendendo solamente 1,99 euro al mese. Un'opportunità imperdibile per chiunque sta cercando il miglior spazio possibile per far rendere al meglio il proprio sito web.

