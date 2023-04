Hostinger è un'azienda con 10 anni di esperienza per quanto riguarda l'hosting dei siti. Fin da quando è stata fondata, l'obiettivo è sempre stato quello di semplificare il lavoro ai clienti. I sistemi vengono infatti aggiornati periodicamente, inclusi i software per la gestione, migliorando sempre di più l'assistenza. Questo per garantire sempre la massima qualità del servizio, adesso in offerta a soli 2,99€ al mese!

Hostinger: l'hosting per il vostro sito a un prezzo super scontato

Hostinger può essere un'ottima scelta sia per chi si appresta ad aprire e gestire un nuovo sito web, che per chi cerca semplicemente un nuovo servizio di hosting su cui trasferire il proprio. La migrazione è infatti gratuita e avviene entro 24 ore, con l'assistenza diretta da parte degli agenti.

Nell'apertura di un sito web, la sicurezza è fondamentale, al fine di metterlo al riparo dalle più diffuse minacce informatiche. Con Hostinger è possibile avere certificati di sicurezza SSL illimitati per la crittografia del traffico. I nameserver sono protetti da Cloudflare contro possibili attacchi DDoS (Distribuited Denial of Service). Non mancano backup automatici eseguiti periodicamente e un monitoraggio costante, in modo che il vostro sito sia sempre operativo.

Allo scopo di garantire la miglior esperienza di navigazione all'interno del vostro sito, la tecnologia LiteSpeed ​​Web Server ne massimizza la velocità di caricamento. È anche coadiuvata da soluzioni di cache avanzate, in grado di ridurre fino a 3 volte il tempo di risposta.

Con uno sconto del 75%, che si traduce in un prezzo di soli 2,99€ al mese, l'offerta comprende:

Traffico illimitato

Fino a 100GB di spazio di archiviazione su SSD

Backup settimanali gratuiti

Possibilità di gestire fino a 100 siti web

Assistenza clienti attiva 24 ore al giorno per 7 giorni

WordPress gestito

Con Hostinger avete anche la possibilità di registrare un nome dominio gratuito, nonché impostare un indirizzo di posta elettronica professionale. È infine incluso un software per la costruzione del proprio sito.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.