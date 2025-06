Hostinger: crea un sito web in meno di un'ora anche se non sei esperto

C’è chi la mattina si sveglia con un’illuminazione geniale, come quella ad esempio di creare il proprio sito web in pochi minuti grazie ad Hostinger. Per pubblicizzare la tua attività o magari per mostrare al mondo il tuo portfolio creativo, o ancora un piccolo e-commerce per vendere biscotti fatti in casa, Hostinger è la risposta.

Qualunque sia la tua idea, infatti, Hostinger Website Builder è il tuo nuovo miglior amico: zero complicazioni, nessuna riga di codice da scrivere, solo tanta semplicità… e stile da vendere.

Pochi click per avere il sito web dei tuoi sogni

Hostinger Website Builder è l’equivalente digitale del “fai da te” intelligente. Non devi essere un programmatore, non servono tutorial lunghi ore o amici esperti da importunare a ogni clic. Ti basta scegliere un template (ce ne sono a molti, tutti belli e responsive), trascinare qua e là gli elementi che ti servono - testi, immagini, bottoni, newsletter, icone carine e il gioco è fatto. Si modifica anche in pochi secondi.

Gli optional sono incredibili:

SEO ottimizzato : il tuo sito avrà le carte in regola per farsi notare da Google;

Analytics integrati : così puoi vedere quante persone guardano il tuo sito alle 3 di notte (spoiler: più di quante immagini);

AI Assistant : ti aiuta a scrivere i testi se hai il blocco dello scrittore, o se il tuo cane ha appena deciso di dormire sulla tastiera;

eCommerce ready: se vuoi vendere, accettare pagamenti e spedire, puoi farlo. Anche in pigiama.

Hostinger non ti svuota il portafoglio: Website Builder è incluso nei piani hosting a partire da pochi euro al mese (2,99€). Tutto è pensato per farti risparmiare tempo, fatica e... frustrazioni. Se hai un’idea in testa, ma non sai da dove cominciare, comincia da Hostinger.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.