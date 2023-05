Hostinger, certificati SSL illimitati e sicurezza TOP al 75% di sconto

Qualunque webmaster che si rispetti sa bene che, un hosting che non sia in grado di garantire standard di sicurezza elevati è da evitare a tutti i costi.

Avere a che fare con una piattaforma che non offre adeguate garanzie a proposito, è un po' come spalancare la porta di casa a potenziali hacker per farli accomodare comodamente. Proprio per questo motivo, la maggior parte di provider in commercio offre una serie di precauzioni alquanto efficaci a riguardo.

Nonostante ciò, tali soluzioni si rispecchiano anche su costi non sempre accessibili. In tal senso, l'attuale promozione di Hostinger rappresenta per molti utenti la possibilità di accedere a un hosting ultra-sicuro contenendo in maniera sensibile i costi.

L'hosting sicuro non è un optional: fai la scelta giusta per il tuo sito Web

La sottoscrizione nota come Web Hosting, propone la possibilità di ospitare, con un singolo abbonamento, fino a 100 siti Web grazie ai 100 GB di memoria disponibile su SSD.

A rendere unica l'offerta di Hostinger, però, sono le protezioni rispetto ai potenziali attacchi esterni.

Si parla di backup settimanali dei siti ospitati, ma anche di certificati di sicurezza SSL illimitati, della protezione rispetto ad attacchi DDoS e di un uptime garantito al 99,9%.

Dominio ed email gratuiti, abbinati a una serie di soluzioni ideali nel contesto del CMS WordPress, rendono Web Hosting il piano più apprezzato tra i tanti proposti dal provider.

Un dominio gratuito e la possibilità di ottenere 100 caselle email (con 1 GB di archivio per conservare la posta ricevuta) vanno ad arricchire ulteriormente il tutto.

Dunque, quanto viene a costare Web Hosting?

Grazie allo sconto del 75% questo interessante piano ha un costo di appena 2,99 euro al mese. Un'offerta imperdibile, tenendo conto che il prezzo di listino sarebbe pari a 11,9 euro al mese.

