Hostinger: assistenza 24 ore su 24 e dominio gratis per il tuo sito

Per chi si appresta ad aprire il proprio primo sito Web, il fattore assistenza può essere molto importante.

Basta infatti il minimo errore per causare gravi danni allo stesso, andando a perdere ore e ore di lavoro. Per i webmaster alle prime armi, poter contare su un supporto degno di tale nome è dunque molto importante, anche solo per poter lavorare in tranquillità sul proprio progetto.

A tal proposito poi, poter anche contare su un dominio gratuito incluso nel piano può essere molto utile. L'acquisto a parte di un dominio, infatti comporta anche la gestione dei DNS. Un'operazione semplice per chi ha esperienza nel settore, ma che può risultare ostica per i novizi.

Sotto questi punti di vista, e non solo, Hostinger è uno dei provider più interessanti tra i tanti in commercio.

Assistenza, dominio gratis incluso e non solo: tutto quello che può offrirti Hostinger

Hostinger è una piattaforma fruibile tanto dai novelli webmaster, quanto da chi crea siti Web da anni.

Questa flessibilità è possibile grazie a varie soluzioni di hosting, con specifiche tecniche e caratteristiche diverse a seconda del caso. La sottoscrizione Premium Web Hosting, per esempio, propone agli utenti:

100 GB di memoria SSD ;

; email gratuite ;

; larghezza banda illimitata ;

; accelerazione WordPress ;

; strumento staging per WordPress ;

; fino a 100 sottodomini ;

; database Illimitati.

Di fatto, tutto ciò che serve per gestire efficacemente siti WordPress che possono raggiungere fino a 25.000 visite al mese. Il già citato dominio gratuito e l'assistenza, disponibile 24 ore su 24, si vanno poi ad aggiungere a un uptime garantito al 99,9%.

E per quanto riguarda il costo?

Grazie al 75% di sconto su Premium Web Hosting, è possibile ottenere tutte queste comodità per appena 2,99 euro al mese.

Non solo: il piano appena descritto (così come tutti gli altri legati a Hostinger) usufruisce della modalità “soddisfatti o rimborsati” valida per 30 giorni dopo l’acquisto.

