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Hostinger a partire da 2,99 euro al mese: hosting con AI integrata e sconti fino al 79%

Hostinger sconta il piano Illimitato del 79%: siti web senza limiti e 50GB NVMe a 3,99€ al mese.
Hostinger a partire da 2,99 euro al mese: hosting con AI integrata e sconti fino al 79%
Hostinger sconta il piano Illimitato del 79%: siti web senza limiti e 50GB NVMe a 3,99€ al mese.
Giovanni Ferlazzo
Pubblicato il 25 set 2026
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Hostinger è il partner ideale per eliminare ogni complessità tecnica nell'avvio di un portale web, l'apertura di un canale e-commerce o per dar vita in generale a un progetto online con costi ridotti e una infrastruttura pronta a supportarti in ogni passaggio. Grazie a sconti che raggiungono il 79% puoi avere piani che partono da appena 2,99 euro al mese per il pacchetto Premium (75% di sconto, 143,52 euro per 48 mesi), salgono a 3,99 euro al mese per il piano Illimitato (79% di sconto, 191,52 euro per 48 mesi) fino a 7,99 euro al mese per la soluzione Cloud Startup (69% di sconto, 383,52 euro per 48 mesi), tutti con dominio personalizzato gratuito per il primo anno e assistenza prioritaria in italiano 24/7

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Scoprirai le caratteristiche di Hostinger Agent, un collaboratore virtuale AI incluso gratuitamente che risolve l'85% delle problematiche via chat gestendo la migrazione gratuita del sito, suggerendo ottimizzazioni di velocità, modificando impostazioni, risolvendo errori di codice e automatizzando le routine quotidiane. Per la creazione delle pagine avrai a disposizione l'AI Builder, che genera layout, strutture e testi partendo da semplici prompt testuali, lasciando al contempo piena libertà di impiegare WordPress gestito con supporto AI, ambienti Node.js o VPS configurabili.

Se punti alle vendite, il modulo e-commerce è pronto all'uso e azzera le commissioni di transazione integrando strumenti di email marketing AI per riattivare i clienti. Sul piano hardware, il profilo spazia dai 20 GB SSD del piano base fino a 50 GB o 100 GB di velocissima archiviazione NVMe con CDN inclusa, backup giornalieri e caselle email aziendali gratuite.

La suite di hosting più completa e intuitiva ti aspetta a partire da meno di 3 euro al mese.

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