Hostinger: 100GB di storage a 2,99€ + 3 mesi gratis

Gestire un sito web rende fondamentale avere un host affidabile e che fornisca tanto spazio d'archiviazione, in modo da poter inserire nuovi contenuti senza preoccuparsi che si esaurisca. Tra i tanti servizi in rete che possono offrirvi questo c'è Hostinger. L'offerta attualmente in promozione include infatti uno storage online fino a 100GB a soli 2,99€, con 3 mesi gratis in omaggio. Ecco cosa offre nel dettaglio.

Hostinger: tutta l'archiviazione che vi serve a soli 2,99€

Hostinger offre una piattaforma di hosting stabile, veloce e sicura. I siti potranno beneficiare di certificati SSL illimitati per la crittografia del traffico. I nameserver protetti da Cloudflare salvaguardano inoltre da attacchi di tipo DDoS (Distribuited Denial of Service).

Tutti i dati caricati sono protetti da backup automatici, eseguiti periodicamente. Hostinger garantisce un'operatività del sito del 99,9%, così che questo sia sempre raggiungibile.

Scegliendo questo host, potrete beneficiare di prestazioni di caricamento di alto livello. La tecnologia LiteSpeed Web Server, insieme a ObjectCache per WordPress e soluzioni di cache avanzate, permettono di ridurre fino a 3 volte il tempo di risposta del sito web. La reattività sarà sempre elevata.

Non dovrete nemmeno preoccuparvi di cercare un editor per la costruzione. Hostinger ne include infatti uno gratuito, con cui poter iniziare da subito.

Sottoscrivendo l'offerta Premium Web Hosting, attualmente in promozione a 2,99€, potrete ottenere:

Larghezza di banda illimitata

Fino a 100GB di storage su SSD

Dominio gratuito

Certificato SSL gratuito e illimitato

Backup con cadenza settimanale

Protezione Cloudflare e scanner malware

Posta elettronica gratuita

3 mesi aggiuntivi gratis

Supporto disponibile 24 ore al giorno per tutta la settimana

Avete bisogno di trasferire un sito già esistente? Hostinger vi per mette di farlo gratuitamente! Offre uno strumento per la migrazione con cui eseguire in automatico la procedura. In caso di difficoltà o eventuali problemi, degli agenti vi guideranno durante le fai del percorso, in modo che l'operazione venga portata a termine entro 24 ore.

Non vi resta che acquistare il piano e scoprirne i benefici. Nel caso non sarete soddisfatti, è possibile richiedere un rimborso entro 30 giorni dalla sottoscrizione.

