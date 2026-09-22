Hosting WordPress veloce, sicuro e semplice a partire da 2,99 euro con Hostinger

Aprire un sito web, scrivere articoli per un paio di mesi, e poi abbandonare, non vedendo risultati. Abbiamo appena descritto quanto accade nel mondo online nove volte su dieci. No, non è una strategia che funziona, chiaro, ma prima di iniziare qualsiasi nuovo progetto è bene disporre anche di mezzi adeguati. E in questo caso specifico ci stiamo riferendo al piano hosting, che non deve essere soltanto affidabile ma anche veloce. Un identikit, l’ennesimo, che corrisponde alla soluzione offerta da Hostinger, che nell’ambito dell’ultima iniziativa è in promo a partire da 2,99 euro al mese.

L’azienda di web hosting statunitense Hostinger punta molto sulla velocità, consapevole di quanto sia importante nel mondo di oggi. Più infatti le pagine si caricano velocemente, migliore è l’esperienza utente. Se poi dobbiamo pensare in termini commerciali, ad una maggiore velocità corrisponde anche un tasso di conversione più alto, con tutto ciò che ne consegue per le vendite.

Un altro fiore all’occhiello è il dominio gratuito per 1 anno incluso fin dal piano più economico. Spesso e volentieri, diciamo otto/nove volte su dieci, è una voce di spesa a parte rispetto all’hosting, mentre qui al momento dell’acquisto fanno parte dello stesso ordine, per un risparmio piuttosto significativo. Lo stesso discorso può essere fatto per l’integrazione di WordPress e la presenza di due caselle di posta elettronica, anche quest’ultime gratuite per 1 anno.

E dato che siamo nel 2026, non può mancare l’AI. Con il suo piano Premium, che anche se si chiama così è quello più economico partendo dal prezzo scontato di 2,99 euro al mese, è disponibile un website builder basato sull’intelligenza artificiale che consente di creare non soltanto un nuovo sito da zero, ma anche una app web 100% funzionante, così da offrire agli utenti uno strumento in più per raggiungere un pubblico di persone quanto più ampio possibile.

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