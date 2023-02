Hosting WordPress ottimizzato: 50% di sconto con Keliweb

Concludi il mese di febbraio con il piede giusto: cogli l'occasione per avere il CMS più popolare del mondo a metà prezzo. L'Hosting WordPress di Keliweb è l'offerta ideale per te che vuoi creare un sito web o ampliare la tua attività online utilizzando WordPress. Questo CMS rappresenta oltre il 60% del mercato dei Content Management System, offrendo soluzioni personalizzate per qualsiasi esigenza - dalle piccole attività commerciali alle grandi aziende e-commerce.

Offerta Hosting WordPress, i piani in sconto

La nuova promozione Hosting WordPress lanciata da Keliweb è dedicata a tutte le nuove attivazioni: permette di ottenere il 50% di sconto sui piani Play, Premium e Corporate, fino al 28 febbraio.

Il primo pacchetto che rientra nell'offerta promozionale è WordPress Play, una soluzione di hosting altamente performante che sta riscuotendo un enorme successo tra gli utenti. Questa soluzione di web hosting è adatta a soddisfare le esigenze di un vasto pubblico, che va dai singoli utenti privati e professionisti (che gestiscono un progetto web già avviato e con un buon flusso di traffico), alle piccole e medie imprese, fino alle web agency e alle startup in fase di lancio. Trattandosi di un servizio di hosting semidedicato, offre risorse sia condivise che assegnate in esclusiva al singolo cliente.

Poi c'è il pacchetto Hosting WordPress Premium, pensato per soddisfare le esigenze di chi intende fare business online. Si tratta di una soluzione multisito con alcune risorse dedicate in aggiunta a quelle condivise, che ti permette di avere anche la migrazione assistita del tuo sito web. Questo tipo di soluzione è adatta per le aziende che si trovano a un punto cruciale della propria presenza sul web, e mette a disposizione un comparto di risorse notevole, in modo da poter accompagnare al meglio la crescita del proprio brand online.

Infine c'è Corporate: soluzione di hosting WordPress che può soddisfare le esigenze di chi cerca un servizio di qualità a un prezzo competitivo. Offre la gestione di fino a 10 siti web e un notevole quantitativo di risorse, come i 100 GB di spazio disco. È una scelta ideale per le aziende che necessitano di un hosting potente e affidabile per gestire un sito aziendale di grosse dimensioni o un negozio online con un vasto assortimento di prodotti.

Ogni soluzione Hosting offre diversi strumenti, ma in generale tutte includono dominio gratuito, certificato SSL gratuito e backup giornaliero per garantire sempre sicurezza e affidabilità. Approfitta subito di questa ottima promozione Keliweb e ottieni il 50% di sconto sul tuo nuovo Hosting WordPress ottimizzato.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.