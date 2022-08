Hosting WordPress per neofiti: quale scegliere?

Chi si avvicina al mondo di WordPress per la prima volta, può avere alcune difficoltà. Nonostante si tratti di un CMS non particolarmente complicato, il primo impatto potrebbe non essere così piacevole.

A meno di non spendere tempo e denaro in corsi o libri specifici, è necessario mettere mano a questo sistema di gestione di contenuti per capire come funziona realmente. In questa fase (e non solo) è importante saper contare su un hosting in grado di supportare l'utente.

Non stiamo parlando solo di semplice supporto, ma anche e soprattutto di strumenti in grado di facilitare il primo approccio con uno strumento come questo CMS.

Di fatto, individuare un hosting WordPress per neofiti può rappresentare il primo step ideale per un webmaster che deve farsi le ossa.

Il piano Hosting WordPress ideale per neofiti? Ecco la soluzione ideale

Hostinger, provider noto nel settore per qualità e affidabilità dei servizi, offre sottoscrizioni che si rivelano ideali per chi è alle prime armi.

L'abbonamento Premium Web Hosting, per esempio, è una soluzione alla portata di tutti. Ciò è possibile grazie agli strumenti per sviluppatori WordPress disponibili, tanto avanzati quanto facili da padroneggiare anche da chi è privo di esperienza nel settore.

A ciò si aggiungono aggiornamenti automatici per i plugin e un ampio tutorial sul funzionamento di WordPress. La funzione staging poi, consente di poter mettere mano a codice, grafica e quant'altro in un ambiente protetto, senza rischio di compromettere il sito su cui si sta lavorando.

Altri vantaggi, come le email gratuite, il dominio incluso nella sottoscrizione, la larghezza di banda illimitata e la possibilità di usufruire della modalità soddisfatti o rimborsati a 30 giorni, sono altre caratteristiche apprezzabili.

E per quanto concerne il prezzo? Grazie all'attuale promozione, il piano Premium Web Hosting usufruisce dell'80% di sconto: ciò significa che attualmente costa solo 1,99 euro al mese.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.