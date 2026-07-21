Hosting WordPress gratis per un anno: l'offerta di IONOS con IA integrata

Se avevi in mente di lanciare un nuovo progetto digitale o un blog personale basato su WordPress, con IONOS hai la tua occasione perché ti offre il suo pacchetto di hosting completamente gratis per il primo anno e con tutto quello che serve per una gestione comoda, veloce e immediata del progetto.

Il piano si presenta con l'integrazione di nuovi strumenti di Intelligenza Artificiale. L'assistente AI di IONOS, infatti, ti permetterà di strutturare il tuo sito professionale in pochi secondi supportandoti attivamente nella creazione di pagine, articoli per il blog, testi e persino immagini.

Per prestazioni e affidabilità, il pacchetto include 50GB di memoria SSD, sistemi di caching avanzati e una piattaforma ottimizzata per il CMS con velocità di caricamento fino a 3 volte superiori rispetto al normale. La sicurezza è blindata da una infrastruttura che offre un uptime del 99,99%, protezione DDoS, analisi antimalware e scansioni giornaliere.

Avrai a disposizione anche un database standard e 5 indirizzi e-mail professionali, con backup automatici e 12 mesi di abbonamento gratuito al servizio Jetpack Vault Backup.

Al termine del periodo promozionale, il piano si rinnoverà a 10 euro al mese IVA esclusa: comunque, un prezzo di mercato assolutamente in linea con le prestazioni premium offerte.

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