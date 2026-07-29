Nessun risultato. Prova con un altro termine.
Guide
Notizie
Software
Tutorial
Aree
magazine
About

Hosting WordPress gratis per un anno con IONOS: l'opportunità imperdibile per lanciare il tuo sito senza spendere un euro

Vuoi creare un sito web? Con IONOS l'hosting WordPress è in offerta a costo zero per 12 mesi.
Hosting WordPress gratis per un anno con IONOS: l'opportunità imperdibile per lanciare il tuo sito senza spendere un euro
Vuoi creare un sito web? Con IONOS l'hosting WordPress è in offerta a costo zero per 12 mesi.
Giovanni Ferlazzo
Pubblicato il 29 lug 2026
Link copiato negli appunti

Questa offerta è pensata per te che vuoi lanciare il tuo progetto sul web basato su WordPress senza costi iniziali: è l'hosting firmato IONOS che è proposto per un anno in maniera completamente gratuito dandoti tutto quello che serve per lanciare in modo efficace il tuo progetto.

Attiva l'offerta

piano expand wordpress hosting ionos

La proposta si fonda su una piattaforma ottimizzata per WordPress e che garantisce prestazioni veloci e fino a tre volte maggiori rispetto ai tradizionali servizi di hosting base. Integra dischi SSD ad alte prestazioni e un sistema di caching avanzato per un caricamento immediato delle pagine, elementi chiave per l'esperienza utente e per la SEO.

Il sito web sarà configurato in pochi secondi, quindi l'offerta è a portata anche di chi non ha dimestichezza con il digitale, e avrai comunque un assistente guidato basato su intelligenza artificiale pronto a risolvere ogni piccola incertezza.

La protezione dei dati è invece affidata a scansioni di sicurezza giornaliere, sistemi di protezione DDoS e una garanzia di disponibilità del server del 99,99%. Insomma, un mix di caratteristiche che rende questo piano ideale per liberi professionisti, piccole imprese, creatori di contenuti o studenti che desiderano mettere online il proprio progetto senza avere troppe dimestichezze tecniche. Difficile consigliarlo invece ai più esperti, che potrebbero trovare limitante l'estrema automatizzazione tramite intelligenza artificiale, ma può essere utile comunque anche in quel caso.

Attiva l'offerta

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Se vuoi aggiornamenti su Tech inserisci la tua email nel box qui sotto:

Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Ti consigliamo anche

Engie: ultimo giorno per bloccare luce e gas a questo prezzo per un anno
Tech

Engie: ultimo giorno per bloccare luce e gas a questo prezzo per un anno
Europei di Nuoto 2026 al via: ecco dove vederli in streaming al meglio
Tech

Europei di Nuoto 2026 al via: ecco dove vederli in streaming al meglio
Octopus Energy: ecco le nuove tariffe luce e gas a prezzo fisso di fine luglio 2026
Tech

Octopus Energy: ecco le nuove tariffe luce e gas a prezzo fisso di fine luglio 2026
Kena Mobile fa sul serio: minuti illimitati e 350GB a soli 7,99€ su rete TIM
Tech

Kena Mobile fa sul serio: minuti illimitati e 350GB a soli 7,99€ su rete TIM