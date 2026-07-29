Hosting WordPress gratis per un anno con IONOS: l'opportunità imperdibile per lanciare il tuo sito senza spendere un euro

Questa offerta è pensata per te che vuoi lanciare il tuo progetto sul web basato su WordPress senza costi iniziali: è l'hosting firmato IONOS che è proposto per un anno in maniera completamente gratuito dandoti tutto quello che serve per lanciare in modo efficace il tuo progetto.

La proposta si fonda su una piattaforma ottimizzata per WordPress e che garantisce prestazioni veloci e fino a tre volte maggiori rispetto ai tradizionali servizi di hosting base. Integra dischi SSD ad alte prestazioni e un sistema di caching avanzato per un caricamento immediato delle pagine, elementi chiave per l'esperienza utente e per la SEO.

Il sito web sarà configurato in pochi secondi, quindi l'offerta è a portata anche di chi non ha dimestichezza con il digitale, e avrai comunque un assistente guidato basato su intelligenza artificiale pronto a risolvere ogni piccola incertezza.

La protezione dei dati è invece affidata a scansioni di sicurezza giornaliere, sistemi di protezione DDoS e una garanzia di disponibilità del server del 99,99%. Insomma, un mix di caratteristiche che rende questo piano ideale per liberi professionisti, piccole imprese, creatori di contenuti o studenti che desiderano mettere online il proprio progetto senza avere troppe dimestichezze tecniche. Difficile consigliarlo invece ai più esperti, che potrebbero trovare limitante l'estrema automatizzazione tramite intelligenza artificiale, ma può essere utile comunque anche in quel caso.

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