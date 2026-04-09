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Hosting WordPress gratis per il 1° anno: IONOS festeggia 6 milioni di clienti

La promozione è valida per un periodo di tempo limitato sul piano Hosting per WordPress Expand dell'azienda IONOS.
Hosting WordPress gratis per il 1° anno: IONOS festeggia 6 milioni di clienti
La promozione è valida per un periodo di tempo limitato sul piano Hosting per WordPress Expand dell'azienda IONOS.
Federico Pisanu
Pubblicato il 9 apr 2026
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Per lo speciale traguardo dei 6 milioni di clienti, IONOS sta proponendo uno spazio hosting per WordPress a costo zero per il primo anno. L’offerta coinvolge il piano Expand, ideale per un sito web che ha velleità di crescita e per tutti coloro che vogliono disporre di funzioni AI integrate per la creazione di nuovi contenuti.

Al termine del periodo promozionale, Expand si rinnova a 10 euro al mese con la possibilità di disdire in qualsiasi momento. Grazie all’offerta in corso, calcolatrice alla mano, è possibile risparmiare qualcosa come 132 euro in un anno, a fronte di un prezzo di listino pari a 11 euro al mese.

Pagina offerta IONOS

piano expand wordpress hosting ionos

Cosa include il pacchetto Expand in offerta

Il piano Hosting per WordPress Expand di IONOS, disponibile gratis per il primo anno, prevede 50 GB di spazio di archiviazione su SSD, dominio e protocollo SSL, cinque indirizzi di posta elettronica, performance migliori rispetto alla concorrenza, un database standard, un intuitivo pannello di controllo per la gestione del sito WordPress e un’analisi in tempo reale di eventuali vulnerabilità presenti all’interno della piattaforma.

A tutto questo poi si aggiungono backup automatici, un website builder con AI in grado di creare da zero un sito web nel giro di pochi minuti, un assistente AI sempre a disposizione per poter personalizzare il proprio sito, più la creazione di testi, immagini, articoli e pagine tramite l’intelligenza artificiale.

L’offerta sul piano Expand di IONOS è valida per un periodo di tempo limitato. Nell’eventualità il servizio non dovesse essere di proprio gradimento, è sempre possibile richiedere il rimborso completo entro 30 giorni dalla data di acquisto.

Pagina offerta IONOS

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