Hosting WordPress gestito: con la promo di Aruba bastano 19,90 euro per un anno

Per accedere a un servizio di Hosting WordPress gestito e, quindi, avere la possibilità di contare su di un supporto qualificato e non dover stare dietro ai vari aggiornamenti del software è possibile affidarsi ad Aruba Hosting. Il piano Hosting WordPress Gestito, infatti, è ora disponibile al prezzo scontato di 19,90 euro + IVA per il primo anno. Dal secondo anno, senza alcun vincolo, viene applicato il prezzo standard di 79 euro + IVA. Per accedere all'offerta basta collegarsi al sito ufficiale di Aruba e poi selezionare WordPress e WooCommerce > Hosting WordPress Gestito. La promozione è valida solo per un breve periodo.

Hosting WordPress gestito: ecco la promo di Aruba

Con Hosting WordPress Gestito di Aruba è possibile accedere a un servizio di hosting completo e con il supporto diretto di Aruba per l'aggiornamento di temi e plug-in, la gestione della sicurezza e del backup del proprio sito web.

La versione "base" si chiamata Smart ed è pensata per i siti web fino a 50.000 visitatori mensili. Per chi ha esigenze maggiori (fino a 500.000 visitatori mensili) c'è la versione Premium che costa poco di più, 39,90 euro per un anno e poi 129 euro (i prezzi sono sempre senza IVA).

C'è poi il piano Top, che Aruba ritiene ideale per i siti web fino a 1 milione di visitatori mensili. Il costo, in questo caso, sale a 79 euro per un anno (poi 229 euro). Per tutti i piani, in ogni caso, c'è una piattaforma ottimizzata con aggiornamenti e backup automatici oltre alla possibilità di sfruttare varie caselle mail e altri vantaggi extra.

L'offerta di Aruba per un servizio di Hosting WordPress Gestito è, quindi, scalabile e ben progettata. Gli utenti hanno la possibilità di scegliere il "taglio" desiderato, attivando un piano davvero in linea con le proprie necessità. Per accedere all'offerta basta cliccare sul box qui di sotto.

